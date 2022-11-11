Як оформити мікрокредит - поради Мінюсту (інфографіка) — Finance.ua

Як оформити мікрокредит - поради Мінюсту (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Кредит&Депозит

У разі нагальної потреби в коштах можна швидко оформити мікрокредит, але потрібно бути уважним та враховувати всі переваги та недоліки такого виду кредиту.

Про це повідомляє Мінюст.

Оскільки такі кредити видаються швидко та легко, але вони дорожчі.

Переваги мікрокредиту:

️Потрібен мінімальний пакет документів.

Швидкість оформлення. Кредит можна оформити онлайн. Кредитний договір підписується одноразовим паролем, який, згідно із Законом України «Про електронні довірчі послуги», має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис чи кваліфікований електронний підпис. Для цього потрібно ввести до спеціального поля заявки одноразовий ідентифікатор (код із SMS/Viber). Після чого гроші надходять на картку.

Ризики та недоліки мікропозики:

Фактична вартість мікропозики може відрізнятися від очікуваної. На вебсайті фінансових установ має бути зазначена загальна вартість кредиту з усіма комісіями і платежами, реальна річна процентна ставка, строки та суми, умови дострокового повернення, штрафні санкції у разі порушення умов кредитування тощо. Так само у рекламі споживчого кредиту має вказуватися реальна річна процентна ставка, максимальна сума та строк кредиту.

Читайте також Українці наростили депозити у валюті та гривні: під який відсоток можна розмістити вклад у банку

Однак трапляються випадки, коли вартість кредиту може відрізнятися від очікуваної або рекламованої, бо фінансова установа вказує у своїх інформаційних матеріалах лише привабливу для споживача процентну ставку, наприклад, 1-2% за день користування кредитом.

Це — пряме порушення, що може ввести в оману щодо фактичної загальної вартості такого кредиту. Будь ласка, повідомляйте про подібні порушення до Національний банк України.

Незрозумілі умови кредитування. Перш ніж оформлювати кредит, з’ясуйте його основні умови. Вебсайти фінансових установ містять чіткий перелік мінімально необхідної інформації: повну назву та контактну інформацію фінансової установи, відомості про ліцензію на послугу з надання кредитів, істотні характеристики кредиту у стандартизованому форматі. Так само істотна інформація міститься у кредитному договорі, який варто неодмінно прочитати перед підписанням.

Трапляються компанії, які не мають ліцензії на здійснення своєї діяльності. Такі установи працюють нелегально, їхніми послугами користуватися не потрібно. Обирайте установи, які мають відповідні ліцензії.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.