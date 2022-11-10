Українці наростили депозити у валюті та гривні: під який відсоток можна розмістити вклад у банку — Finance.ua

Українці наростили депозити у валюті та гривні: під який відсоток можна розмістити вклад у банку Сьогодні 13:01 — Кредит&Депозит

Українці наростили депозити у валюті та гривні: під який відсоток можна розмістити вклад у банку

Середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених у жовтні, зросла на 0,1 п.п в порівнянні з вереснем — до 9,2% річних.

Про це свідчать дані Національного банку.

В цілому в січні-жовтні 2022 року ставка за депозитами у гривні збільшилася на 2,1 в.п., свідчить інформація, опублікована на сайті НБУ.

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Ставка за валютними депозитами у жовтні знизилася на 0,1 п.п. — до 0,7%, після падіння у квітні до 0,4% та відновлення зростання у травні-липні.

В корпоративному секторі ставка за новими гривневими депозитами у вересні зменшилась на 0,1 п.п. — до 9,2%, а за валютними збільшилася на 0,2 п.п. — до 1,4% річних.

Як повідомив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев, у жовтні продовжилось зростання депозитів населення у валюті (на 211 млн дол. або +2,5%). Це пов’язано з дозволом НБУ купувати безготівкову валюту через банки в межах до 50 тис. грн на місяць із подальшим розміщенням на строковому депозиті від трьох місяців.

За його словами, за останні два місяці депозити населення у валюті зросли на понад $250 млн до $8,6 млрд.

Депозити населення у гривні в жовтні також зросли на 1 млрд грн або на 0,2%.

З початку року гривневі вклади населення збільшилися на 91,5 млрд грн або на 20%.

З початку повномасштабної війни (24 лютого) — відповідно на 121,3 млрд грн та 28,4 %.

На початок листопада гривневі депозити фізосіб становили 548,7 млрд грн.

Таблиця: https://t.me/getmantsevdanil/3730

Довідка Finance.ua:

у вересні 2022 року вперше з початку війни було зафіксовано зростання депозитів населення у валюті — на $51 млн, або на 0,6%;

начальник Управління монетарної політики НБУ Михайло Ребрик упевнений, що до кінця 2022 року дохідність гривневих депозитів зросте ще на кілька процентних пунктів;



Національний банк у співпраці з банками з 21 жовтня запровадив новий інструмент, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ — зберегти міжнародні резерви.



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