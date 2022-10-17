Депозити населення у валюті зросли вперше з початку війни — Finance.ua

Депозити населення у валюті зросли вперше з початку війни Вчора 12:00 — Кредит&Депозит

Депозити населення у валюті зросли вперше з початку війни

У вересні 2022 року вперше з початку війни було зафіксовано зростання депозитів населення у валюті — на $51 млн, або на 0,6%.

Про це повідомив голова податкового та фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в Telegram-каналі.

На його думку, це є результатом валютної лібералізації, оскільки в липні Нацбанк дозволив купувати в банках безготівкові долари та євро з умовою обов’язкового розміщення на депозит.

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Депозити населення у гривні у вересні зросли на 8,4 млрд грн, або 1,6%. Усього з початку війни гривневі вклади населення збільшилися на 121,5 млрд грн, або на 28,4%.

У корпоративному секторі депозити у вересні зросли відразу на 30,3 млрд грн (+6,2%). Загальна сума вкладів підприємств збільшилася на 13,8 млрд грн минулого місяця (+2,7%).

«Зростання вкладів бізнесу може свідчити про його адаптацію до умов воєнної економіки та певне поліпшення фінансового стану підприємств. Це можна спостерігати і щодо зростання обсягів експорту, які у вересні досягли максимуму з початку війни», — зазначає нардеп.

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