Депозити населення у валюті зросли вперше з початку війни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Депозити населення у валюті зросли вперше з початку війни

Кредит&Депозит
344
Депозити населення у валюті зросли вперше з початку війни
Депозити населення у валюті зросли вперше з початку війни
У вересні 2022 року вперше з початку війни було зафіксовано зростання депозитів населення у валюті — на $51 млн, або на 0,6%.
Про це повідомив голова податкового та фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в Telegram-каналі.
На його думку, це є результатом валютної лібералізації, оскільки в липні Нацбанк дозволив купувати в банках безготівкові долари та євро з умовою обов’язкового розміщення на депозит.
Читайте також
Депозити населення у гривні у вересні зросли на 8,4 млрд грн, або 1,6%. Усього з початку війни гривневі вклади населення збільшилися на 121,5 млрд грн, або на 28,4%.
У корпоративному секторі депозити у вересні зросли відразу на 30,3 млрд грн (+6,2%). Загальна сума вкладів підприємств збільшилася на 13,8 млрд грн минулого місяця (+2,7%).

Депозити в Україні під час війни. Чи варто переживати за свої гроші? 🧐

«Зростання вкладів бізнесу може свідчити про його адаптацію до умов воєнної економіки та певне поліпшення фінансового стану підприємств. Це можна спостерігати і щодо зростання обсягів експорту, які у вересні досягли максимуму з початку війни», — зазначає нардеп.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.
Отримати більше з депозиту
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.