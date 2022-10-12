Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити депозит у банку — Finance.ua

Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити депозит у банку Вчора 16:03 — Кредит&Депозит

Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

У вересні 2022 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 9,1% річних. Порівняно із серпнем ставки зросли на 1 в.п.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті у вересні не змінилися — 0,8%.

У вересні 2022 року ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 8,1% до 9,3% річних, валютними — впали з 1,8% до 1,2% річних.

Таблиця: РБК-Україна

Депозитний портфель банків у вересні зріс на 3,0% до 1698 млрд гривень, у т.ч. населення зросло на 1,2% до 856 млрд гривень, підприємств зросло на 3,1% до 800 млрд гривень.

Таблиця: РБК-Україна

Довідка Finance.ua:

банки не поспішають підвищувати ставки за вкладами, оскільки банківська система переліквідна і її ліквідність зростає. Ставки будуть зростати, але очікувати, що ставка за депозитом зможе наздогнати інфляцію, не варто;

Національний банк 21 липня дозволив комерційним банкам продавати валюту громадянам з подальшим її розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання в межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті);



з 1 жовтня 2022 року Національний банк збільшив щомісячний ліміт в 50 тис. грн на купівлю безготівкової валюти під її розміщення на строкові депозити до 100 тис. грн.



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