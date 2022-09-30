НБУ збільшив ліміт купівлі валюти для депозитів до 100 тис. грн — Finance.ua

НБУ збільшив ліміт купівлі валюти для депозитів до 100 тис. грн Вчора 16:01 — Кредит&Депозит

НБУ збільшив ліміт купівлі валюти для депозитів до 100 тис. грн

З 1 жовтня 2022 року Національний банк збільшує щомісячний ліміт в 50 тис. грн на купівлю безготівкової валюти під її розміщення на строкові депозити до 100 тис. грн.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

«Національний банк збільшив із 50 тис. грн до 100 тис. грн (в еквіваленті) щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців», — сказано в повідомленні.

Як пояснює регулятор, такі зміни дадуть змогу додатково переорієнтувати попит населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками здійснюються за курсом, ближчим до офіційного, ніж з продажу готівкової, є зручнішими та безпечнішими.

Відмітимо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтервʼю Інтерфакс-Україна прокоментував ситуацію з «картковим туризмом» та, крім дозволу купувати безготівкову валюту на депозит, відзначив ефективність упровадженої в липні низки додаткових обмежень для мінімізації економічного підґрунтя основи таких операцій.

«Як наслідок, середньоденний обсяг чистих перерахувань банками на користь міжнародних платіжних систем у вересні був на $31 млн меншим ніж у червні», — зазначив Гелетій.

Він підкреслив, що Нацбанк моніторить ситуацію на ринку на щоденній основі, збираючись із ключовими підрозділами, з правлінням і, виходячи з ситуації, оперативно ухвалює рішення. Загалом від початку повномасштабної війни НБУ 33 рази змінював свою опорну постанову щодо операцій на готівковому ринку, тому що ситуація швидко змінюється.

Також Гелетій додав, що Нацбанк, як і раніше, планує утримуватися від запровадження таких потужних обмежувальних заходів, як обов’язковий продаж валютної виручки та скорочення термінів її повернення.

Довідка Finance.ua:

Національний банк 21 липня дозволив банкам продавати громадянам безготівкову іноземну валюту за умови вкладення цих коштів на строковий депозит;

кількість банків, які пропонують таку послугу, поступово збільшується. Зокрема, упродовж серпня-вересня таку можливість забезпечили кілька банків із найбільшою кількістю клієнтів.

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