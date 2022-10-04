Чи зможе ставка за депозитом наздогнати інфляцію: відповідь банкіра — Finance.ua

Чи зможе ставка за депозитом наздогнати інфляцію: відповідь банкіра Вчора 16:04 — Особисті фінанси

Чи зможе ставка за депозитом наздогнати інфляцію: відповідь банкіра

Банки не поспішають підвищувати ставки за вкладами, оскільки банківська система переліквідна і її ліквідність зростає. Ставки будуть зростати, але очікувати, що ставка за депозитом зможе наздогнати інфляцію, не варто.

Про це в інтерв’ю ЕП заявив голова правління «Райффайзен банку» Олександр Писарук.

Журналісти запитали у Писарука, чому, за винятком невеликих банків, ставки за гривневими депозитами належним чином не відреагували на рішення НБУ підвищити облікову ставку до 25% у червні.

"Фундаментальна причина в тому, що банківська система переліквідна і її ліквідність зростає. Так, вона короткострокова та нестабільна, але системна переліквідність у якісних банках означає, що потреби піднімати ставки нема.

Однак це не означає, що ставки не будуть зростати. Я очікую, що вони зростатимуть, особливо на довгострокові депозити. Але очікувати, що ставка за депозитом зможе наздогнати інфляцію чи хоча б наблизитися до неї, не варто", — зауважив Писарук.

«Якщо ви подивитеся на глобальну картинку, то такого зараз немає ніде у світі. Інфляція в Америці, країнах Європи вже наближається до 8-10%, а процентні ставки в банках від нуля до 1,5-2%. Тобто зараз ніде у світі не можна компенсувати інфляцію банківськими ставками», — підкреслив він.

Крім того, банки можуть вкладати надлишкову ліквідність в облігації уряду, однак чомусь цього не відбувається.

«Очевидно, що ставки на первинному ринку дуже низькі: 12-16% річних порівняно, наприклад, із ставкою за депозитними сертифікатами — 23%», — зазначив голова правління « Райффайзен банк у».

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Економічна Правда За матеріалами:

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