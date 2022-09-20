Ставки за депозитами зросли до 15-20% — Нацбанк — Finance.ua

Ставки за депозитами зросли до 15-20% — Нацбанк Вчора 08:01 — Кредит&Депозит

Ставки за депозитами зросли до 15-20% — Нацбанк, www.freepik.com

У Національному банку спостерігають тенденцію до підвищення ставок за депозитами, зокрема, в деяких банках вони вже сягають 15-20%.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

«Червневе рішення НБУ щодо підвищення облікової ставки до 25% і надалі позначається на ринкових ставках. Зокрема, зростання ставок за депозитами продовжується — у деяких банків вони вже сягають 15-20%», — ідеться в повідомленні.

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До того ж останнім часом пришвидшилося зростання ставок і за довгостроковими гривневими депозитами.

Як зазначили у Нацбанку, після відновлення функціонування вторинного ринку посилився й відгук дохідностей гривневих ОВДП. Державні облігації зі строком погашення від одного року і більше на вторинному ринку торгуються з дохідністю вище 20%.

За словами заступника голови Ради НБУ Василя Фурмана, станом на 9 вересня кошти юридичних осіб в банківській системі збільшились на 120 млрд грн. Гривневі вклади фізичних осіб збільшились на 32% порівняно з початком війни.

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Укрінформ За матеріалами:

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