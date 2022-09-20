Ставки за депозитами зросли до 15-20% — Нацбанк — Finance.ua
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Ставки за депозитами зросли до 15-20% — Нацбанк

Кредит&Депозит
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Ставки за депозитами зросли до 15-20% — Нацбанк
Ставки за депозитами зросли до 15-20% — Нацбанк, www.freepik.com
У Національному банку спостерігають тенденцію до підвищення ставок за депозитами, зокрема, в деяких банках вони вже сягають 15-20%.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
«Червневе рішення НБУ щодо підвищення облікової ставки до 25% і надалі позначається на ринкових ставках. Зокрема, зростання ставок за депозитами продовжується — у деяких банків вони вже сягають 15-20%», — ідеться в повідомленні.
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До того ж останнім часом пришвидшилося зростання ставок і за довгостроковими гривневими депозитами.
Як зазначили у Нацбанку, після відновлення функціонування вторинного ринку посилився й відгук дохідностей гривневих ОВДП. Державні облігації зі строком погашення від одного року і більше на вторинному ринку торгуються з дохідністю вище 20%.
За словами заступника голови Ради НБУ Василя Фурмана, станом на 9 вересня кошти юридичних осіб в банківській системі збільшились на 120 млрд грн. Гривневі вклади фізичних осіб збільшились на 32% порівняно з початком війни.
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За матеріалами:
Укрінформ
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