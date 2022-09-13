Приріст за депозитами з початку війни наблизився до 100 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Приріст за депозитами з початку війни наблизився до 100 млрд грн

Кредит&Депозит
212
Приріст за депозитами з початку війни наблизився до 100 млрд грн
Приріст за депозитами з початку війни наблизився до 100 млрд грн
З 24 лютого і до кінця серпня сума депозитів резидентів у гривні зросла майже на 99,5 млрд грн, або 10,7%. Зокрема у серпні — на 20,5 млрд грн.
Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев з посиланням на оперативні дані НБУ.
За його словами, приріст забезпечило зростання вкладів населення на 113,9 млрд грн (+26,7%).
З початку війни гривневий кредитний портфель резидентів у корпоративному сегменті також збільшився на 24,5 млрд грн (+4,7%).
«І хоча обсяги кредитування трохи зменшуються третій місяць поспіль, тенденція залишається позитивною, насамперед завдяки державній програмі пільгового кредитування „5-7-9“», — наголосив Гетманцев.
Як він зазначив, всі кредити резидентам у гривні (разом із населенням) з початку війни зросли на 4,4 млрд грн.
«На сьомому місяці повномасштабної війни банківська система зберігає довіру вкладників і продовжує кредитувати економіку», — додав нардеп.

Довідка Finance.ua:

  • у серпні ФГВФО повідомляв, що станом на 1 серпня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 935,5 млрд грн;
  • банкіри кажуть, що перша хвиля відтоку депозитів фізосіб відбулася в лютому-березні, після чого залишки коштів в банках постійно зростали, але восени — взимку може відбутися друга хвиля відтоку коштів клієнтів;
  • держава більше не гарантує 100% суми за депозитами населення в Ощадбанку. Вклади гарантуватимуть на загальних підставах.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.
Отримати більше з депозиту
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.