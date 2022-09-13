Приріст за депозитами з початку війни наблизився до 100 млрд грн — Finance.ua

Приріст за депозитами з початку війни наблизився до 100 млрд грн Вчора 11:10 — Кредит&Депозит

Приріст за депозитами з початку війни наблизився до 100 млрд грн

З 24 лютого і до кінця серпня сума депозитів резидентів у гривні зросла майже на 99,5 млрд грн, або 10,7%. Зокрема у серпні — на 20,5 млрд грн.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев з посиланням на оперативні дані НБУ.

За його словами, приріст забезпечило зростання вкладів населення на 113,9 млрд грн (+26,7%).

З початку війни гривневий кредитний портфель резидентів у корпоративному сегменті також збільшився на 24,5 млрд грн (+4,7%).

«І хоча обсяги кредитування трохи зменшуються третій місяць поспіль, тенденція залишається позитивною, насамперед завдяки державній програмі пільгового кредитування „5-7-9“», — наголосив Гетманцев.

Як він зазначив, всі кредити резидентам у гривні (разом із населенням) з початку війни зросли на 4,4 млрд грн.

«На сьомому місяці повномасштабної війни банківська система зберігає довіру вкладників і продовжує кредитувати економіку», — додав нардеп.

Довідка Finance.ua:

у серпні ФГВФО повідомляв, що станом на 1 серпня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 935,5 млрд грн;

банкіри кажуть, що перша хвиля відтоку депозитів фізосіб відбулася в лютому-березні, після чого залишки коштів в банках постійно зростали, але восени — взимку може відбутися друга хвиля відтоку коштів клієнтів;

держава більше не гарантує 100% суми за депозитами населення в Ощадбанку. Вклади гарантуватимуть на загальних підставах.

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