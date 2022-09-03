Банки готуються до другої хвилі відтоку депозитів — Finance.ua

Банки готуються до другої хвилі відтоку депозитів Вчора 12:38 — Кредит&Депозит

Банки готуються до другої хвилі відтоку депозитів

Перша хвиля відтоку депозитів фізосіб відбулася в лютому-березні, після чого залишки коштів в банках постійно зростали, але восени — взимку може відбутися друга хвиля відтоку коштів клієнтів.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу, організованого «Фінансовим клубом».

«Клієнти (з початку війни. — Ред.) не мали змоги витрачати свої кошти так, як вони їх витрачали до початку війни. Мені здається, ми ще будемо спостерігати наступну хвилю відтоку пасивів фізосіб, коли клієнти почнуть використовувати кошти», — заявив заступник голови правління ПУМБ Себастіан Рубай.

Читайте також Найкращий депозит за версією FinAwards-2022

Банки мають підготуватися до такого можливого сценарію, щоб бути готовими до будь-яких подій. «Надіятися, що ми (банки. — Ред.) не відчуємо відтоку клієнтів, — це шлях в нікуди. Тому що держава втратила (тимчасово. — Ред.) більше 20% території. Частина клієнтів мігрувала за кордон, частина — в Україні, але велика група клієнтів залишилися на окупованих територіях або примусово були переселені в державу-„сусіда“. Це вплине на клієнтські бази банків», — впевнений Себастіан Рубай.

ПУМБ знає, про що каже: він був суттєво присутній на Донбасі. «В нашій клієнтській базі близько 1,8 млн клієнтів. Але десь 20% клієнтів під ризиком. ПУМБ був дуже сильно представлений в Маріуполі. Це для нас найбільша втрата з точки зору клієнтської бази», — зазначив Себастіан Рубай.

«Попереду нас чекає дуже важка зима. Ми всі це розуміємо. І як на падіння економіки відреагують наші клієнти, ми не знаємо. Тому маємо готуватися до кризи ліквідності. І вона може відбутися в будь-який момент, тому що воєнні дії продовжуються. Ми більше 50% коштів тримаємо у високоліквідних активах і таким чином підготовлені до ризику ліквідності», — запевнила перша заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва.

Банки усвідомлюють цей ризик і навіть вже підготувалися до нього. «Ми всі надто ліквідні. У всіх велика питома вага високоліквідних коштів в активах — у когось 70%, у когось 86%. Ми маємо тримати велику кількість ліквідності на всяк випадок. Система готова навіть до додаткових викликів», — вважає голова правління Акордбанк у Олексій Руднєв.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.