Найкращий депозит за версією FinAwards-2022 — Finance.ua

Найкращий депозит за версією FinAwards-2022 Вчора 19:04 — Кредит&Депозит

Найкращий депозит за версією FinAwards-2022

У п’ятницю, 26 серпня, у Києві відбулася п’ята, ювілейна, церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards.

Прикметно, що попри війну, повномасштабну фазу якої росія розв’язала 24 лютого, церемонія відбувалася в офлайні.

FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, рекламні проєкти ринку фінансових послуг, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

Однією з номінацій став «Найкращий депозит». У ній розглядалися банківські вклади у гривні, терміном на 12 місяців, із щомісячною виплатою відсотків і без можливості дострокового розірвання. І умови такого депозиту мали бути не акційними, а діяти на постійній основі.

Національний банк України в червні підвищив облікову ставку з 10% до 25%, що змусило банки збільшувати відсотки по депозитах. Утім, журі оцінювало не тільки розмір відсоткової ставки, а й додаткові можливості з пролонгації, капіталізації, поповнення, зручності оформлення та бонуси лояльності для повторних клієнтів.

За звання найкращого депозиту загалом змагалися пропозиції 26 банків. Трійка переможців склалася така:

«Бронза» дісталася депозиту «Накопичувальний» від Банку Глобус;

«Срібло» виборов izi-депозит від izibank;

«Золотим» призером з особливою відміткою «Мінфін рекомендує» став депозит «Капітальний» від Альянс Банку.

«Дякуємо, що ми здобули перемогу в цій номінації. Зупинятися не плануємо. Маємо ще декілька гарних продуктів, наприклад, депозит з 1% на ЗСУ, який ми зробили задля того, щоб підтримати збройні сили. Валютні депозити, які мають свої переваги», — зазначив директор з роздрібного бізнесу Альянс Банк у Павло Макарєєв.

Перші ж півтора місяця після початку повномасштабної війни, яку росія розв’язала 24 лютого, були дуже складними, зізнається Макарєєв, але зараз ситуація нормалізувалася.

«Люди вже звиклися із ситуацією і зрозуміли, що не можна тримати гроші десь під подушкою. Тому ситуація почала вирівнюватися, українці почали планувати, але горизонт планування звузився до трьох місяців. Ми також зробили на це ставку, адже треба чути клієнта й дати гарні умови на цей термін», — розповів він.

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Суттєвого збільшення депозитних ставок очікувати не варто. На питання, чи можуть відсоткові ставки по депозитах зрівнятися з обліковою ставкою, Павло Макарєєв сказав, що банкірам цього дуже не хотілося б, адже тоді втрачається сенс рефінансування.

«Думаю, ми коливатимемося десь у межах 20-21%», — резюмував він.

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Умови депозиту «Капітальний» від Альянс Банку

Мінімальна сума — 5 тис. грн, 200 дол. або 200 євро.

Термін розміщення — 2, 3, 6, 9 та 12 місяців.

Поповнення депозиту — дозволено з умовами.

Виплата/капіталізація відсотків — відсотки нараховуються щомісяця та приплюсовуються до основної суми вкладу.

Максимальна процентна ставка річних — 19,5% у грн, 2,5% у доларах та 2,00% в євро.

Дострокове розірвання не передбачено.

Довідка Finance.ua:

у 2021 році у номінації «Найкращий депозит» переможцем вийшов monobank зі своїм депозитом «Стандартний»;

акціонери українського «Альфа-Банку» 12 серпня ухвалили рішення про перейменування банку на АТ «Сенс Банк» (Sense Bank).

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