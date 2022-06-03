НБУ підвищив ставку до 25%: що буде з кредитами, депозитами та курсом — Finance.ua

НБУ підвищив ставку до 25%: що буде з кредитами, депозитами та курсом

НБУ підвищив ставку до 25%: що буде з кредитами, депозитами та курсом

Після тримісячної перерви Національний банк оголосив про рішення підвищити облікову ставку у 2,5 раза — з 10% до 25% річних.

Як пише Економічна правда, своє рішення підвищити облікову ставку одразу на 15 відсоткових пунктів Нацбанк пояснив тим, що економіка почала поступово пристосовуватися до життя в умовах широкомасштабної війни.

Підвищити розмір ключової ставки одразу на 15 відсоткових пунктів регулятор наважився з кількох причин.

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«По-перше, ми хотіли поставити ставку, яка у реальному вимірі буде перевищувати очікуваний рівень інфляції. По-друге, ми обирали той рівень ставки, який на нашу думку міг зробити інструменти в гривні привабливими порівняно зі вкладенням в іноземну валюту, зокрема готівкові долар та євро», — пояснив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Що буде з вартістю кредитів та депозитів?

Довгий час ставки за депозитами в українських банках трималися на дуже низьких рівнях, особливо якщо порівнювати їх з інфляцією. За даними порталу minfin.com, від початку повномасштабного вторгнення ставки за річними депозитами у гривні впали з 8,1% до 7,9% річних. Як наслідок їхня привабливість для населення також скоротилася, через що гривневі кошти почали перетікати в іноземну валюту.

Підвищенням облікової ставки НБУ намагається сигналізувати банкам про те, що ставки за депозитами та кредитами потрібно переглядати у бік підвищення.

Підвищенню ставок за банківськими депозитами та кредитами сприятиме також зростання ставок за кредитами рефінансування, які банки братимуть у НБУ як у кредитора останньої надії — з 11% до 27% річних.

«Банки будуть дуже обережно брати рефінансування, лише за крайньої необхідності. Через деякий час банки будуть вимушені йти на підвищення ставок за депозитами у гривні», — пояснює фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

Що буде з курсом?

Наразі у Нацбанку прямо кажуть, що головною метою підвищення облікової ставки є не стільки уповільнення інфляції завдяки вищим ставкам за депозитами та кредитами, скільки зупинка перетікання гривневих коштів в іноземну валюту. Це допоможе НБУ у стримуванні девальваційних тенденцій на готівковому ринку, а також дозволить зекономити золотовалютні резерви.

Ця логіка ґрунтується на історичному досвіді України, тому, ймовірно, дії Нацбанку допоможуть стримувати девальвацію гривні.

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«Як правило, це працює. Навіть у 2015-му, коли були важкі бої за Дебальцеве, в країні, здавалося, курс летів у прірву. Офіційний курс був понад 30 грн за долар, але стабілізувався на рівні 22 грн після ряду заходів, серед яких підняття ставки до 30%», — пригадує Михайло Демків.

Ще наприкінці травня у Нацбанку повідомляли, що вважають підвищення облікової ставки однією з передумов для переходу до плаваючого валютного курсу.

Наразі решта передумов для скасування фіксованого курсу, таких як стабілізація експортних надходжень та зниження невизначеності, пов’язаної з військовими діями, не виконуються. Проте змінивши облікову ставку, НБУ зробив крок у напрямку переходу до більш звичної роботи валютного ринку.

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