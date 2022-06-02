Нацбанк підвищив облікову ставку до 25% — Finance.ua

Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%

Нацбанк підвищив облікову ставку до 25%

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 25% річних.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Як повідомляє регулятор, метою цього рішучого кроку разом з іншими заходами є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і в результаті посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.

На початку повномасштабної агресії росії Національний банк України вирішив утриматися від ухвалення рішень щодо облікової ставки. Такий підхід був виправданий в умовах значного психологічного шоку, спричиненого війною.

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«Заходи Національного банку в монетарній площині передусім спрямовувалися на забезпечення безперебійного функціонування банківської системи та платежів в економіці. Фіксація обмінного курсу забезпечувалася валютними обмеженнями для зниження попиту на валюту та інтервенціями з продажу валюти Національним банком для закриття залишкового дефіциту валюти на міжбанківському ринку», — сказано в повідомленні.

Наразі, як кажуть на Нацбанку, за відсутності належної винагороди за утримання гривневих активів посилилися загрози доларизації економіки та відповідної втрати ресурсу фінансовою системою. Також протягом травня збільшилася різниця між курсом готівкового ринку та офіційним, що посилило негативні ефекти для економіки від системи множинних курсів, зумовленої обмеженнями на операції з валютою та транскордонні перекази.

Національний банк очікує, що підвищення облікової ставки до 25% буде достатнім для послаблення тиску на валютному ринку та стабілізації інфляційних очікувань, що в перспективі створить передумови для переходу до циклу зниження облікової ставки.

Довідка Finance.ua:

зміна облікової ставки — важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті;

3 березня 2022 року НБУ зберіг облікову ставку на рівні 10%.

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