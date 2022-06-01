Банки відмовляються від масових кредитних канікул, що діяли від початку війни — Finance.ua

Банки відмовляються від масових кредитних канікул, що діяли від початку війни

Банки відмовляються від масових кредитних канікул, що діяли від початку війни

Найбільші українські банки з 1 червня припиняють кредитні канікули, якими упродовж перших трьох місяців після почтаку війни з росією могли скористатися майже всі позичальники серед бізнесу та громадян.

Про це сказано в статті Forbes.

За словами банкірів, переважна більшість клієнтів здатні обслуговувати борги, навіть незважаючи на проблеми, викликані війною.

За даними опитування Gradus Research, 75% компаній малого та середнього бізнесу в Україні наразі продовжують працювати. Майже усі респонденти зазначили, що планують відновити роботу після війни або найближчим часом.

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Відповідно до внутрішнього опитування найбільш популярного серед підприємців ПриватБанк у, 62% його позичальників — у зоні бойових дій та 81% — на мирних територіях віддають перевагу новим кредитам замість відстрочки за старими.

«Більшість клієнтів з регіонів, які не постраждали безпосередьно від війни, здатні виконувати кредитні зобов’язання на діючих умовах», — каже керівник дирекції обслуговування бізнес-клієнтів ПриватБанку Євген Заіграєв. Решті банк запропонує реструктуризацію. Кредитні канікули банк продовжуватиме лише у порядку винятку — якщо клієнт знаходиться у регіоні, де тривають активні бойові дії.

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У державному Ощадбанк у близько 80% позичальників відмовились від можливості отримати канікули та продовжили обслуговувати кредити, розповідає директорка департаменту мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку Наталя Буткова-Вітвіцька. Схожі показники і в банку «Південний», який, за словами директора департаменту корпоративного бізнесу Олександра Матюшенка, отримує понад 80% нарахованих відсотків. Частка реструктуризації — менше 5% портфеля.

Основна частина клієнтів найбільшої фінустанови з іноземним капіталом Райффайзен Банк у очікує на продовження канікул, говорить директор департаменту управління мережею та клієнтів середнього бізнесу Руслан Співак. Але частка позичальників, що можуть погашати кредити без цього, зростає. Пропонуючи реструктуризацію, «Райф» окрім відстрочки сплати боргу та відсотків може зменшити ставку, каже Співак.

За оцінками Ощадбанку, кожен четвертий з позичальників, що відмовились від канікул, зараз зацікавлений у новому фінансуванні, каже Буткова-Вітвіцька. Реструктуризація, за її словами, торкнеться лише близько 20% бізнес-позичальників.

Повернення до довоєнних умов співпраці з банками дозволить підприємцям зберегти позитивну кредитну історію, що важливо для отримання нових кредитів, пояснює Заіграєв з ПриватБанку. Окрім аграріїв, що, за даними уряду, взяли в банках вже 31,5 млрд грн кредитів, можливість отримати дешеве фінансування є й у іншого бізнесу — на релокацію, купівлю техніки, розбудову експорту та поповнення обігових коштів.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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