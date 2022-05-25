monobank повертає кредитні ліміти: що буде зі ставками — Finance.ua

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monobank повертає кредитні ліміти: що буде зі ставками

Вчора 12:01Особисті фінанси
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monobank повертає кредитні ліміти: що буде зі ставкамиmonobank повертає кредитні ліміти: що буде зі ставками
monobank вирішив повернути кредитні ліміти своїм клієнтам. Однак для цього є одна важлива умова — зміна ставки.
Про це розповів у своєму Telegram-каналі співзасновник проєкту Олег Гороховський.
«Ми хочемо відновити карткове кредитування, але та ставка, яка зараз на картах (1,6% на місяць), не дає нам це зробити», — написав він.
Банкір запропонував повернути кредитну ставку на той рівень, який був у клієнтів банку до війни.
«Тому, з наступного тижня ми будемо пропонувати клієнтам, яким наші розрахунки дозволяють встановити нормальні ліміти, добровільно перейти на довоєнні умови (3,1% на місяць) в обмін на збільшення кредитного ліміту», — пояснив Гороховський.
Нагадаємо, кредитні ліміти на картах monobank були обмежені в перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну. Були зупинені всі операції в рахунок кредитних коштів.

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Пізніше в mono переглянули це рішення і повернули кредитні ліміти на картах своїх клієнтів, але при цьому діяло обмеження у 10 тисяч гривень.
Крім того, кредитними коштами можна було розрахуватися лише за покупки в магазинах або поповнити рахунок мобільного телефону. Знімати готівкові кошти з кредитних карт було заборонено.
Обрати кредитну карту непросто. Зате правильно обрана картка стане незамінним помічником. Ми вирішили допомагати нашим читачам у пошуку таких помічників. Для цього створили спеціальний сервіс.

Сервіс для вибору кредитних карток

За матеріалами: Finance.ua
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