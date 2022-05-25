monobank повертає кредитні ліміти: що буде зі ставками — Finance.ua

monobank повертає кредитні ліміти: що буде зі ставками
monobank вирішив повернути кредитні ліміти своїм клієнтам. Однак для цього є одна важлива умова — зміна ставки.
Про це розповів у своєму Telegram-каналі співзасновник проєкту Олег Гороховський.
«Ми хочемо відновити карткове кредитування, але та ставка, яка зараз на картах (1,6% на місяць), не дає нам це зробити», — написав він.
Банкір запропонував повернути кредитну ставку на той рівень, який був у клієнтів банку до війни.
«Тому, з наступного тижня ми будемо пропонувати клієнтам, яким наші розрахунки дозволяють встановити нормальні ліміти, добровільно перейти на довоєнні умови (3,1% на місяць) в обмін на збільшення кредитного ліміту», — пояснив Гороховський.
Нагадаємо, кредитні ліміти на картах monobank були обмежені в перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну. Були зупинені всі операції в рахунок кредитних коштів.