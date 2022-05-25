ПриватБанк повернув розстрочку та оплату частинами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ПриватБанк повернув розстрочку та оплату частинами

Вчора 15:01Кредит&Депозит
332
ПриватБанк повернув розстрочку та оплату частинамиПриватБанк повернув розстрочку та оплату частинами
З 25 травня державний ПриватБанк повертає послуги миттєвої розстрочки та оплати частинами.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«ПриватБанк відновив розстрочку — кредитування клієнтів за програмами „Оплата частинами“ та „Миттєва розстрочка“. Відсьогодні клієнти ПриватБанку знову можуть робити покупки в кредит в мережах наших магазинів-партнерів», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Як зазначається, доступний ліміт та інформацію за кредитом можна переглянути в додатку Приват24. Як це зробити:
  • натиснути «Сервіси»;
  • потім «Кредити» та «Оплата частинами/Миттєва розстрочка»
Умови кредитування:
  • максимальна сума кредиту становить 300 тис. грн;
  • процентна ставка (від суми кредиту) — 0,01% в місяць;
  • строк договору — до 24 місяців;
  • реальна річна процентна ставка — 0,24%;
  • мінімальна сума першого внеску — 12 грн.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, послуга «Оплата частинами» — це споживчий кредит, що надається клієнту в межах встановленого ліміту за продуктом у разі придбання товару/оплати послуги в торгово-сервісних підприємствах та/або інтернет-магазинах. Ліміт за кредитом «Оплата частинами» залежить від встановленого ліміту за кредитною карткою. Для підвищення ліміту за "«Оплатою частинами» рекомендується підвищити ліміт за кредитною карткою.
Які можуть бути додаткові комісії за кредитом «Оплата частинами»?
Можливі комісії за карткою «Універсальна»:
  • 0% — у разі списання регулярного платежу з власних коштів клієнта;
  • 4% — у разі списання регулярного платежу з кредитних коштів клієнта.
Перший платіж у момент оформлення кредиту «Оплата частинами» — без комісій.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Порівняти і підібрати кредит можна тут

За матеріалами: Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.