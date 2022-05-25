ПриватБанк повернув розстрочку та оплату частинами — Finance.ua

ПриватБанк повернув розстрочку та оплату частинами

ПриватБанк повернув розстрочку та оплату частинами

З 25 травня державний ПриватБанк повертає послуги миттєвої розстрочки та оплати частинами.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«ПриватБанк відновив розстрочку — кредитування клієнтів за програмами „Оплата частинами“ та „Миттєва розстрочка“. Відсьогодні клієнти ПриватБанку знову можуть робити покупки в кредит в мережах наших магазинів-партнерів », — сказано в повідомленні.

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Як зазначається, доступний ліміт та інформацію за кредитом можна переглянути в додатку Приват24. Як це зробити:

натиснути «Сервіси»;

потім «Кредити» та «Оплата частинами/Миттєва розстрочка»

Умови кредитування:

максимальна сума кредиту становить 300 тис. грн;

процентна ставка (від суми кредиту) — 0,01% в місяць;

строк договору — до 24 місяців;

реальна річна процентна ставка — 0,24%;

мінімальна сума першого внеску — 12 грн.

Нагадаємо, послуга «Оплата частинами» — це споживчий кредит, що надається клієнту в межах встановленого ліміту за продуктом у разі придбання товару/оплати послуги в торгово-сервісних підприємствах та/або інтернет-магазинах. Ліміт за кредитом «Оплата частинами» залежить від встановленого ліміту за кредитною карткою. Для підвищення ліміту за "«Оплатою частинами» рекомендується підвищити ліміт за кредитною карткою.

Які можуть бути додаткові комісії за кредитом «Оплата частинами»?

Можливі комісії за карткою «Універсальна»:

0% — у разі списання регулярного платежу з власних коштів клієнта;

4% — у разі списання регулярного платежу з кредитних коштів клієнта.

Перший платіж у момент оформлення кредиту «Оплата частинами» — без комісій.

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