Затягування війни змушує змінювати монетарну політику – член Ради НБУ — Finance.ua

Козюк зазначив, що про потребу змін свідчить низка ризиків. Зокрема, формування монетарного нависання у вигляді розбіжності трендів поточних і строкових депозитів, зміни структури поточного рахунку платіжного балансу та зростання ролі валютних резервів.
Аргументом для змін також є формування у поточних умовах «військової» інфляції, неадекватність відсоткових ставок, неможливість фінансування бюджетного дефіциту та множинність курсів, що спотворюють ринок.
«Заморозка курсу та облікової ставки були реакцією на одноразовий шок. Але надалі потрібне повернення до ринкових механізмів встановлення цін на грошовому ринку. Ставка потребує перезапуску. Причому ще раніше за перезапуск гнучкості курсу», — вважає член Ради НБУ.
За його словами, якщо раніше можна було говорити про недієвість ставки з міркувань монетарної трансмісії, то тепер роль ставки змінюється: це створення переваги володіння гривневими інструментами й сильний сигнал, що свідчить про готовність захищати резерви.