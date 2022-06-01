Затягування війни змушує змінювати монетарну політику – член Ради НБУ — Finance.ua
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Затягування війни змушує змінювати монетарну політику – член Ради НБУ

Вчора 16:19Валюта
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Затягування війни змушує змінювати монетарну політику – член Ради НБУЗатягування війни змушує змінювати монетарну політику – член Ради НБУ
Необхідність змін монетарної політики, питання про яку порушив Нацбанк України, зумовлена потребою адаптації економіки до затяжної війни, вважає член Ради НБУ Віктор Козюк.
«Три місяці війни — це не тимчасовий шок, який потребував різкої разової адаптації, а затяжний процес, який вимагає активації пристосовчих механізмів», — написав він на своїй сторінці у Facbook.
За його словами, оскільки економіка розпочинає адаптацію до життя в умовах війни, то й макроекономіка має ґрунтуватися на нових реаліях.
Він додав, що будувати макроекономіку на підставі перманентних очікувань міжнародної допомоги недалекоглядно.
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Козюк зазначив, що про потребу змін свідчить низка ризиків. Зокрема, формування монетарного нависання у вигляді розбіжності трендів поточних і строкових депозитів, зміни структури поточного рахунку платіжного балансу та зростання ролі валютних резервів.
Аргументом для змін також є формування у поточних умовах «військової» інфляції, неадекватність відсоткових ставок, неможливість фінансування бюджетного дефіциту та множинність курсів, що спотворюють ринок.

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«Заморозка курсу та облікової ставки були реакцією на одноразовий шок. Але надалі потрібне повернення до ринкових механізмів встановлення цін на грошовому ринку. Ставка потребує перезапуску. Причому ще раніше за перезапуск гнучкості курсу», — вважає член Ради НБУ.
За його словами, якщо раніше можна було говорити про недієвість ставки з міркувань монетарної трансмісії, то тепер роль ставки змінюється: це створення переваги володіння гривневими інструментами й сильний сигнал, що свідчить про готовність захищати резерви.

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У коментарях до своєї посади Козюк погодився, що Нацбанку було б логічно підвищити облікову ставку вже на найближчому засіданні 2 червня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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