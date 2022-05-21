НБУ підготував детальне роз’яснення щодо останніх змін на валютному ринку — Finance.ua

НБУ підготував детальне роз’яснення щодо останніх змін на валютному ринку

Вчора 13:00 — Валюта

зміни на валютному ринку

В НБУ підготували детальне роз’яснення щодо останніх змін до Постанови Правління НБУ від 24 лютого 2022 року № 18.

Нагадаємо, що 20 травня НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив ліміт на зняття готівкової гривні за кордоном.

Офіційний курс гривні до долара США залишається фіксованим — на рівні 29,25 грн/дол. США. Фіксація обмінного курсу дає змогу стримати інфляційні процеси (через здешевлення критичного імпорту) та утримати під контролем інфляційні очікування.

Незмінними також залишаються обмеження на встановлення курсу банками в безготівковому сегменті валютного ринку. Банки і надалі мають проводити операції з купівлі-продажу безготівкової валюти з клієнтами за курсом, що перебуває в діапазоні, де нижня межа — офіційний курс, а верхня — офіційний курс +1%.

Важливо! Більшість операцій на валютному ринку здійснюється саме в його безготівковому сегменті, де, зокрема, продають та купують безготівкову валюту експортери та імпортери. Таким чином імпортери можуть закуповувати валюту за курсом, який близький до курсу продажу валюти експортерами. У разі виникнення дефіциту валюти на ринку НБУ закриває його продажом валюти зі міжнародних резервів.

Другим сегментом валютного ринку є готівковий.

Готівковий ринок під час воєнного стану працює в обмеженому режимі. Банки можуть продавати через каси іноземну валюту лише в тому обсязі, в якому до цього купили її в населення. До війни між готівковим та безготівковим сегментами ринку існувало майже вільне перетікання готівкової валюти, плюс населення могло вільно купувати валюту в банків.

Наразі валютні обмеження НБУ поставили «завісу» на такі перетікання та на обсяг продажу готівкової валюти банками. Однак слід враховувати, що зараз на готівковому ринку здебільшого купують валюту для спекулятивного заробітку, фінансування «сірого» імпорту, який не належить до критичного, а також переведення заощаджень в іноземну валюту.

Жоден з цих напрямів не є критичним пріоритетом для підтримки економіки під час війни. Тому Національний банк не витрачає дефіцитні міжнародні резерви для згладжування коливань у цьому сегменті ринку.

Довідка Finance.ua:

З 21 травня 2022 року скасовуються:

обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам;

обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

Раніше курси за відповідними операціями не мали відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

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