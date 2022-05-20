НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив ліміт на зняття готівкової гривні за кордоном — Finance.ua

НБУ скасував обмеження на встановлення курсу та зменшив ліміт на зняття готівкової гривні за кордоном

Вчора 18:49 — Казна та Політика

20 травня ухвалено кілька важливих оновлень, що стосуються роботи валютного ринку. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Національний банк України з 21 травня 2022 року скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

З 21 травня 2022 року скасовуються:

обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам;

обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

Раніше курси за відповідними операціями не мали відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

«Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, поліпшить умови роботи легальних суб’єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегменту та зменшенню обсягу нелегальних операцій. Усе це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті», — зазначив заступник Голови НБУ Юрій Гелетій.

Крім того, Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі).

Це дасть змогу знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже, — захистити міжнародні резерви України.

Важливо. Громадяни і надалі матимуть змогу знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, у межах щоденного ліміту в 100 тис. грн.

Зміни також не стосуються використання платіжних карток за кордоном для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг — більшість з них можна й надалі здійснювати без обмежень.

Отже, попри зменшення ліміту на зняття готівки з гривневих рахунків за кордоном, громадяни й надалі матимуть змогу задовольняти всі свої нагальні потреби.

Національний банк також заборонив банкам проводити операції, що порушують запроваджені центробанком обмеження або сприяють чи можуть сприяти їх уникненню. Крім того, банкам тимчасово заборонено:

переказувати кошти з метою надання кредитів нерезидентам (крім фінансових установ);

надавати кредити юридичним особам у національній валюті для погашення кредитів в іноземній валюті;

змінювати валюту виконання кредитних договорів, укладених з юридичними особами (крім банків), з іноземної валюти на гривню.

Відповідні зміни також покликані обмежити можливості для непродуктивного відтоку капіталу та зберегти золотовалютні резерви на достатніх рівнях.

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