Що буде з цінами - пояснення НБУ — Finance.ua

Що буде з цінами - пояснення НБУ

Вчора 16:04 — Особисті фінанси

Що буде з цінами - пояснення НБУ

У квітні інфляція прискорилася до 16,4% у річному вимірі, зокрема базова — на 13% р/р. За місяць ціни зросли на 3,1%. Національний банк очікує, що підвищення облікової ставки до 25% дозволить підвищити інтерес до гривневих активів, знизить тиск на міжнародні резерви та допоможе стримати інфляцію.

За попередніми оцінками Національного банку , у травні інфляція продовжила зростати.

Прискорення інфляції наразі стримують:

певне відновлення економічної активності,

поступове налагодження логістики,

нарощування пропозиції внутрішніми виробниками та імпортерами;

надлишок сільськогосподарської сировини та порівняно низький попит на неї;

фіксація офіційного курсу гривні Національним банком та обмеження його коливань на міжбанківському ринку, а також адміністративне обмеження цін урядом.

Визволення північних регіонів України (Київщини, Чернігівщини, Сумщини) та стримування українською армією просування ворога в південних і східних регіонах обмежували погіршення інфляційних очікувань.

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«Водночас порушені війною виробництво та логістика підживлюють інфляційні процеси. Високі світові ціни на енергоносії також залишаються вагомим проінфляційним чинником і тиснуть на споживчу інфляцію як прямо, так і опосередковано — через зростання виробничих витрат підприємств. Ми також частково імпортуємо світову інфляцію, яка наблизилася до рекордних рівнів. Зокрема в країнах Єврозони та у США поточні темпи зростання перевищують 8% у річному вимірі», — повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко.

Що буде з цінами надалі

Найближчими місяцями тренд на прискорення інфляції зберігатиметься, незважаючи на поступове відновлення виробництва. Такий розвиток подій надалі міг би загрожувати погіршенням інфляційних очікувань і перетіканням гривневих заощаджень у іноземну валюту.

Тому Національний банк вирішив повернутися до активної процентної політики, щоб запобігти цим негативним тенденціям.

«За нашими оцінками, незначне підвищення не мало би бажаного впливу на фінансово-економічну систему. По-перше, через обмежену дієвість механізму монетарної трансмісії під час війни. По-друге, це б сформувало вичікувальну позицію вкладників щодо подальшого підвищення облікової ставки, що стримувало би інтерес до гривневих активів», — сказав Шевченко.

Крім того, для пожвавлення інтересу до гривневих активів їх дохідності мають перевищувати очікувані показники інфляції.

«Відповідно, рішуче підвищення облікової ставки пожвавить інтерес до гривневих активів, знизить тиск на міжнародні резерви та матиме стримуючий вплив на інфляцію», — наголосив Шевченко.

У НБУ очікують, що уряд та банки у відповідь на зміну облікової ставки підвищать ставки за облігаціями внутрішньої державної позики та депозитами.

За словами Шевченка, це збільшить привабливість гривневих активів, у тому числі ОВДП, що убезпечить заощадження та доходи громадян від інфляції.

Водночас, збільшення привабливості гривневих заощаджень сприятиме зменшенню попиту на валютному ринку. Це дозволить уникнути подальшого накопичення дисбалансів, знизити тиск на міжнародні резерви України та поступово вирішити проблему множинності валютних курсів.

Крім того, встановлення ринкових ставок за ОВДП також сприятиме збільшенню попиту на них. Голова НБУ зауважив, що це зменшить потребу емісійного фінансування держбюджету Національним банком.

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