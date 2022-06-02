Що таке банківський сейф, і як ним користуватися (інфографіка) — Finance.ua

Індивідуальний банківський сейф надійне та безпечне місце для зберігання цінностей. Адже в банку можна зберігати не тільки гроші.
Що таке банківський сейф і як ним користуватися, повідомили в
Financial Literacy Ukraine.
Сейф можна орендувати на строк від декількох днів до 1 року. Якщо послуга потрібна на довший строк — договір можна продовжити.
Переваги банківського сейфа — висока безпека, конфіденційність та обмежений доступ.
Сейфи — це скриньки різного розміру, які розміщені у броньованій шафі. Розмір можна обрати залежно від ваших потреб. Банківські сейфи знаходяться в депозитарії. Це спеціальне приміщення з обмеженим доступом, окремим входом та цілодобовою охороною.
Банківські співробітники не мають права дивитись, які саме речі ви кладете в сейф. Тільки ви знаєте, що знаходиться всередині.
Кожен сейф має два ключі: один знаходиться у банківського представника, а другий — у клієнта. Відкрити сейф можна лише двома ключами одночасно.
Можна зберігати:
Коштовності, прикраси.
Документи, цінні папери, флешки.
Гроші та банківські метали.
Твори мистецтва, антикварні та колекційні речі.
Заборонено зберігати:
Наркотики, зброю та боєприпаси, хімічні, радіоактивні, вибухові та отруйні речовини.
Майно, яке швидко псується.
Інші предмети, що не належать до цінностей або документів.