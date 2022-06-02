Що таке банківський сейф, і як ним користуватися (інфографіка) — Finance.ua

Що таке банківський сейф, і як ним користуватися (інфографіка)

Індивідуальний банківський сейф надійне та безпечне місце для зберігання цінностей. Адже в банку можна зберігати не тільки гроші.

Що таке банківський сейф і як ним користуватися, повідомили

Financial Literacy Ukraine.

Сейф можна орендувати на строк від декількох днів до 1 року. Якщо послуга потрібна на довший строк — договір можна продовжити.

Переваги банківського сейфа — висока безпека, конфіденційність та обмежений доступ.

Сейфи — це скриньки різного розміру, які розміщені у броньованій шафі. Розмір можна обрати залежно від ваших потреб. Банківські сейфи знаходяться в депозитарії. Це спеціальне приміщення з обмеженим доступом, окремим входом та цілодобовою охороною.

Банківські співробітники не мають права дивитись, які саме речі ви кладете в сейф. Тільки ви знаєте, що знаходиться всередині.

Кожен сейф має два ключі: один знаходиться у банківського представника, а другий — у клієнта. Відкрити сейф можна лише двома ключами одночасно.

Можна зберігати:

Коштовності, прикраси.

Документи, цінні папери, флешки.

Гроші та банківські метали.

Твори мистецтва, антикварні та колекційні речі.

Заборонено зберігати:

Наркотики, зброю та боєприпаси, хімічні, радіоактивні, вибухові та отруйні речовини.

Майно, яке швидко псується.

Інші предмети, що не належать до цінностей або документів.

Важливо:

Прийти у відділення, де знаходиться сейф, можна тільки у робочий час.

Банк відповідає тільки за сам сейф, а не за його вміст.

Форс-мажорні обставини, такі як стихійні лиха або військові дії не є відповідальністю банку.

Для оформлення послуги потрібні:

Паспорт громадянина України або документ, що його замінює.

Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності).

Відкрити індивідуальний банківський сейф можна з 14 років. Підліткам від 14 до 17 років (включно) додатково потрібна згода батьків/усиновителів/опікунів.

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