Що таке банківський сейф, і як ним користуватися (інфографіка) — Finance.ua
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Що таке банківський сейф, і як ним користуватися (інфографіка)

Вчора 21:00Кредит&Депозит
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Індивідуальний банківський сейф надійне та безпечне місце для зберігання цінностей. Адже в банку можна зберігати не тільки гроші.
Що таке банківський сейф і як ним користуватися, повідомили в
Financial Literacy Ukraine.
Сейф можна орендувати на строк від декількох днів до 1 року. Якщо послуга потрібна на довший строк — договір можна продовжити.
Що таке банківський сейф, і як ним користуватися (інфографіка)
Переваги банківського сейфа — висока безпека, конфіденційність та обмежений доступ.
  • Сейфи — це скриньки різного розміру, які розміщені у броньованій шафі. Розмір можна обрати залежно від ваших потреб. Банківські сейфи знаходяться в депозитарії. Це спеціальне приміщення з обмеженим доступом, окремим входом та цілодобовою охороною.
  • Банківські співробітники не мають права дивитись, які саме речі ви кладете в сейф. Тільки ви знаєте, що знаходиться всередині.
  • Кожен сейф має два ключі: один знаходиться у банківського представника, а другий — у клієнта. Відкрити сейф можна лише двома ключами одночасно.
Можна зберігати:
Коштовності, прикраси.
Документи, цінні папери, флешки.
Гроші та банківські метали.
Твори мистецтва, антикварні та колекційні речі.
Заборонено зберігати:
  • Наркотики, зброю та боєприпаси, хімічні, радіоактивні, вибухові та отруйні речовини.
  • Майно, яке швидко псується.
  • Інші предмети, що не належать до цінностей або документів.

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Важливо:
Прийти у відділення, де знаходиться сейф, можна тільки у робочий час.
Банк відповідає тільки за сам сейф, а не за його вміст.
Форс-мажорні обставини, такі як стихійні лиха або військові дії не є відповідальністю банку.
Для оформлення послуги потрібні:
Паспорт громадянина України або документ, що його замінює.
Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності).
Відкрити індивідуальний банківський сейф можна з 14 років. Підліткам від 14 до 17 років (включно) додатково потрібна згода батьків/усиновителів/опікунів.
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За матеріалами: Finance.ua
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