Акціонери українського "Альфа-банку" схвалили зміну назви на "Сенс Банк" — Finance.ua
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Акціонери українського "Альфа-банку" схвалили зміну назви на "Сенс Банк"

Фондовий ринок
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Акціонери українського «Альфа-Банку» під час дистанційного засідання 12 серпня ухвалили рішення про перейменування банку на АТ «Сенс Банк» (Sense Bank).
Зазначається, що відповідне рішення буде оприлюднене наступного тижня, передає «Інтерфакс-Україна».
«Коли правління визначалося з новим брендом, рішення стало очевидним. Останні два роки наш пріоритет — розвиток цифрового банку Sense SuperApp. Наш банк завжди був технологічним. Ця особливість тепер відображена і в назві», — заявила голова правління банку Алла Комісаренко у відповіді агентству.
У банку додали, що проведені збори — один із ключових етапів юридичних процедур щодо зміни назви, а наступним кроком стане реєстрація нового статуту.
Нагадаємо:
«Альфа-Банк Україна» змінює назву на «Сенс Банк», про що вже повідомив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
Після накладання санкцій на російських акціонерів «Альфа-Банку» НБУ відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним представником болгарського економіста Сімеона Дянкова.
«Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в росії», — заявив тоді Дянков.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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