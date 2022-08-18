Акціонери українського "Альфа-банку" схвалили зміну назви на "Сенс Банк" — Finance.ua

Акціонери українського "Альфа-банку" схвалили зміну назви на "Сенс Банк" Вчора 15:15 — Фондовий ринок

Акціонери українського « Альфа-Банк у» під час дистанційного засідання 12 серпня ухвалили рішення про перейменування банку на АТ «Сенс Банк» (Sense Bank).

Зазначається, що відповідне рішення буде оприлюднене наступного тижня, передає «Інтерфакс-Україна».

«Коли правління визначалося з новим брендом, рішення стало очевидним. Останні два роки наш пріоритет — розвиток цифрового банку Sense SuperApp. Наш банк завжди був технологічним. Ця особливість тепер відображена і в назві», — заявила голова правління банку Алла Комісаренко у відповіді агентству.

У банку додали, що проведені збори — один із ключових етапів юридичних процедур щодо зміни назви, а наступним кроком стане реєстрація нового статуту.

Нагадаємо:

«Альфа-Банк Україна» змінює назву на «Сенс Банк», про що вже повідомив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Після накладання санкцій на російських акціонерів «Альфа-Банку» НБУ відсторонив їх від управління та призначив незалежним довіреним представником болгарського економіста Сімеона Дянкова.

«Банк не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в росії», — заявив тоді Дянков.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.