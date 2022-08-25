У ФГВФО розповіли, скільки коштів українці тримають у банках-учасниках Фонду — Finance.ua

У ФГВФО розповіли, скільки коштів українці тримають у банках-учасниках Фонду Вчора 10:39 — Кредит&Депозит

У ФГВФО розповіли, скільки коштів українці тримають у банках-учасниках Фонду

Станом на 1 серпня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 935,5 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок серпня 2022 року:

вклади у національній валюті — 580,4 млрд грн;

вклади в іноземній валюті — 355,1 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 серпня 2022 року становила 2,9%, а сума їх вкладів склала 90 млрд грн (9,6% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

Нагадаємо, що з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

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