Фонд гарантування виплатив вкладникам “Мегабанку” майже 3,9 млрд грн гарантованого відшкодування — Finance.ua

Фонд гарантування виплатив вкладникам “Мегабанку” майже 3,9 млрд грн гарантованого відшкодування Вчора 20:25 — Кредит&Депозит

Станом на 15 серпня 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам АТ « МЕГАБАНК » понад 3,1 млрд грн гарантованого відшкодування. Це становить 77% від загальної суми, призначеної до виплат.

Про це повідомив ФГВФО.

Як відомо, вкладники банку, завдяки дії норми закону про повне відшкодування вкладів на період воєнного стану, отримують свої кошти у повному обсязі — у розмірі суми вкладу та відсотків, нарахованих станом на кінець дня 02 червня 2022 року.

Виплата гарантованого відшкодування вкладникам АТ «МЕГАБАНК» розпочалася 21 червня 2022 року. На сьогодні Фонд здійснює виплату відшкодування за договорами банківського вкладу незалежно від дати їх закінчення та за договорами банківського рахунку.

«Загалом за період дії воєнного стану Фонд виплатив вкладникам банків, що виводяться з ринку, майже 3,9 млрд грн. При цьому понад 30% цієї суми було отримано вкладниками віддалено — не відвідуючи відділень банків-агентів. Нагадаю, можливість отримувати гарантовані виплати від Фонду віддалено вкладники банків, що виводяться з ринку, отримали з 18 квітня 2022 року. На сьогодні цю можливість надають чотири банки-агенти: АТ КБ « ПРИВАТБАНК », АБ «Укргазбанк», АБ «Південний», АТ «ПУМБ», — сказала Наталія Рудуха, заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів.

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