Кредит&Депозит
32
У жовтні Фонд гарантування вкладів виплатив майже 1,5 млн грн відшкодування
Протягом жовтня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, близько 1,5 млн грн гарантованого відшкодування.
Виплати вкладникам у розрізі банків протягом жовтня 2025 року — детально за посиланням.
Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 105,0 млрд грн, відшкодування отримали 96% вкладників банків.
За час повномасштабної війни Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, понад 9 млрд грн гарантованого відшкодування.
Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 31 жовтня 2025 року кошти Фонду складали 49,41 млрд грн.
Станом на 1 жовтня 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківській системі скоротилася до 25%. Це найнижчий показник за останнє десятиліття, що свідчить про поступове оздоровлення фінансового сектору навіть під час війни. Про це розповів партнер, заступник керівника практики по роботі з NPL та Due Diligence адвокатського об’єднання Investment Lawyer Group Юрій Пінчук.
На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року частка NPL становила 29,5%.
У 2023 році цей показник зріс до 37,4%, але вже з початку 2024-го почалося поступове зниження.
На 1 січня 2025 року частка непрацюючих кредитів становила 30,3%, а на 1 жовтня — 25,04%.
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниПриватБанк
