У жовтні Фонд гарантування вкладів виплатив майже 1,5 млн грн відшкодування

Протягом жовтня 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, близько 1,5 млн грн гарантованого відшкодування.

Виплати вкладникам у розрізі банків протягом жовтня 2025 року — детально за посиланням.

Загалом від початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 105,0 млрд грн, відшкодування отримали 96% вкладників банків.

За час повномасштабної війни Фонд виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, понад 9 млрд грн гарантованого відшкодування.

Зазначимо, що виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює виключно з власних ресурсів. На 31 жовтня 2025 року кошти Фонду складали 49,41 млрд грн.

