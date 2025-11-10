Найкращий показник за 10 років: у банках України стало менше проблемних кредитів Вчора 14:28 — Кредит&Депозит

Станом на 1 жовтня 2025 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківській системі скоротилася до 25%. Це найнижчий показник за останнє десятиліття, що свідчить про поступове оздоровлення фінансового сектору навіть під час війни.

Про це розповів партнер, заступник керівника практики по роботі з NPL та Due Diligence адвокатського об’єднання Investment Lawyer Group Юрій Пінчук.

Як змінювалася частка проблемних кредитів

На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року частка NPL становила 29,5%.

У 2023 році цей показник зріс до 37,4%, але вже з початку 2024-го почалося поступове зниження.

На 1 січня 2025 року частка непрацюючих кредитів становила 30,3%, а на 1 жовтня — 25,04%.

«Це не лише статистичне покращення. Банки справді почали активно працювати з проблемними портфелями: реструктуризації, продаж боргів, списання безнадійних кредитів та відновлення кредитування у стабільних сегментах економіки. Паралельно обсяг кредитного портфеля збільшився на 182 млрд грн (+14%), що свідчить про повернення ринку до зростання», — впевнений Пінчук.

Хто має найнижчий рівень NPL

Найменшу частку проблемних кредитів зберігають приватні банки (9,3%) та установи з іноземним капіталом (7,5%).

У державних банках цей показник традиційно найвищий — 36,8%. Водночас майже половина таких кредитів належить до «історичних», сформованих ще у кризові роки 2015−2017. Якщо виключити ці борги, фактичний рівень NPL у держбанках знижується до 19,5%, а в банківській системі загалом до 14,3%.

«Зниження частки NPL — це важливий індикатор стабілізації банківської системи. Проте не всі чинники цього процесу мають структурний характер. Певною мірою покращення зумовлене списанням старих боргів та зростанням загального кредитного портфеля за рахунок інфляційного ефекту», — пояснив фахівець.

Крім того, за його словами, значна частина позик, які у 2023 році були переведені з категорії «проблемних» до «робочих», залишаються підвищено ризиковими — реструктуризація не завжди означає реальне відновлення платоспроможності позичальника.

Водночас, Пінчук відзначив, що банки поступово відновлюють кредитування бізнесу у галузях, які демонструють стійкість — передусім у виробництві, енергетиці та агросекторі.

Основні ризики

Попри позитивну динаміку, юрист наголосив, що суттєві ризики залишаються. Серед них: воєнна економіка, нерівномірне відновлення бізнесу та корупційні викривлення у судовій системі, які гальмують процеси стягнення заборгованості.

Подальший прогрес, за його словами, залежить від очищення судової системи, розвитку прозорого ринку проблемних активів і реального захисту прав кредиторів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на НБУ писав , що частка непрацюючих кредитів у банківському секторі надалі скорочується. Станом на 1 жовтня 2025 року вона сягнула мінімального за останнє десятиліття рівня — 25,0%. Це на 5,3 в. п. нижче показника на початок року та на 1,6 в. п. нижче показника березня 2022 року.

