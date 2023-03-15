Розмір реальної денної ставки зменшать. Нацбанк готує революцію на ринку мікрокредитування — Finance.ua

Розмір реальної денної ставки зменшать. Нацбанк готує революцію на ринку мікрокредитування Сьогодні 14:02 — Кредит&Депозит

Розмір реальної денної ставки зменшать. Нацбанк готує революцію на ринку мікрокредитування

Нацбанк готує суттєві зміни на ринку мікрофінансового кредитування, а також добиватиметься забезпечення прозорої структури власності ринку небанківських фінустанов та страхових компаній.

Про це голова НБУ Андрій Пишний розповів у інтерв’ю NV Бізнес

«Є величезний пласт питань до ринку мікрофінансового кредитування, які постали особливо гостро під час війни», — сказав Пишний.

«Йдеться про кредити під 1400% річних. 70% таких кредитів зазвичай надаються, щоб покрити моментальну потребу, а точніше залежність людини, зробити ставку в онлайн казино. З використанням цифрових технологій швидкість надання таких кредитів сягає лічених хвилин. Тож рішення про отримання позик за таких умов навряд чи можна назвати усвідомленим. За таких умов це важко назвати кредитом — це фінансове вбивство, або рабство», — пояснив він.

Пишний повідомив, що НБУ буквально два тижні тому вперше позбавив дві мікрокредитні організації, які входять до десяти найбільших в Україні, ліцензій на цю діяльність.

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За словами НБУ, регулятор не обмежиться заходами впливу до таких компаній — він запропонуємо парламенту внести зміни до закону України про споживче кредитування.

По-перше, буде встановлений максимальний розмір реальної денної процентної ставки — не більше 0,8% на день (сьогодні це значення для мікрокредитів сягає в середньому 3,5%).

По-друге, НБУ хоче отримати мандат на право встановлення мінімальних вимог до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника з боку фінансових компаній.

«Відчуваю, нас чекає цікавий процес. Адже така безвідповідальна діяльність фінансових установ, спрямована на отримання захмарних доходів без розуміння тієї шкоди, яку вона завдає в першу чергу вразливій категорії населення з досить низьким рівнем доходів, є неприйнятною. А під час війни, я б назвав її злочинною», — резюмував Пишний.

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