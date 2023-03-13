Майже кожен третій кредит в Україні — протермінований — Finance.ua

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Майже кожен третій кредит в Україні — протермінований

Кредит&Депозит
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Майже кожен третій кредит в Україні — протермінований
Майже кожен третій кредит в Україні — протермінований
Через повномасштабну війну в 2022 році частка NPL (прострочених протягом 90 днів кредитів) в цілому по українській банківській системі зросла з 34% до 39%.
Про це пише Опендатабот.
Аби вирішити ситуацію з непрацюючими кредитами, банк має два варіанти: позиватись до боржника в суді або продавати зовнішнім колекторам цю заборгованість:
  • у випадку продажів боргу колекторам, в середньому банк отримує лише 10% від суму заборгованості. Натомість не виключено, що «у комплекті» йдуть корупційні ризики — у випадку, якщо проблемний портфель продано за безцінь колекторській компанії, повʼязаній з банком, його посадовцями або відділом стягнення;
  • у випадку, якщо банк звертається до суду, є шанси отримати всю суму кредиту та повернути витрати безпосередньо на судовий процес.
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Від початку повномасштабного вторгнення вся банківська система була змушена перебудувати свої процеси. Опендатабот відстежує кожен суд, де банки є позивачем, відповідачем чи третьою особою. Загалом торік українськи банки були сторонами у 56 670 судових справах. Це на 37% менше, аніж до початку великої війни.

Топ банків за кількістю судових справ

Топ-10 банків, які найчастіше беруть участь у судових процесах, зменшили свою активність у 2022 році. Так, державні ПриватБанк та Ощадбанк подали позовів удвічі менше, аніж у 2021. Найбільше падіння позовної роботи спостерігається у А-Банка — аж у три рази.
Майже кожен третій кредит в Україні — протермінований
«Зважаючи на зростання NPL, ми очікували збільшення позовів від банків до судів — проте цього не відбувається. Отже, банки готуються до продажу кредитних портфелів колекторам — що призводить до збільшення збитків та корупційних ризиків», — зазначає Олексій Іванкін, керивник Опендатабот.

Як покращити процес стягнення заборгованості

Аби повертати свої кошти без корупційної складової та роботи з колекторами, банкам потрібно автоматизувати стягнення — спрощувати генерацію позовів, контроль надходження справ до суду, засідань та рішень, роботи судових виконавців — зокрема, й за допомогою відкритих даних та АРІ Опендатаботу.
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Держава за останні роки значно покращила судове стягнення: з’явився інститут приватних виконавців та автоматична система блокування рахунків боржників. Це можливість не лише офіційно повернути в банк кредитні кошти, а й поліпшити власний імідж та рівень довіри від НБУ.

Як платити за кредитом під час війни 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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