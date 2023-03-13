Майже кожен третій кредит в Україні — протермінований — Finance.ua

Майже кожен третій кредит в Україні — протермінований Сьогодні 10:02 — Кредит&Депозит

Майже кожен третій кредит в Україні — протермінований

Через повномасштабну війну в 2022 році частка NPL (прострочених протягом 90 днів кредитів) в цілому по українській банківській системі зросла з 34% до 39%.

Про це пише Опендатабот.

Аби вирішити ситуацію з непрацюючими кредитами, банк має два варіанти: позиватись до боржника в суді або продавати зовнішнім колекторам цю заборгованість:

у випадку продажів боргу колекторам, в середньому банк отримує лише 10% від суму заборгованості. Натомість не виключено, що «у комплекті» йдуть корупційні ризики — у випадку, якщо проблемний портфель продано за безцінь колекторській компанії, повʼязаній з банком, його посадовцями або відділом стягнення;

у випадку, якщо банк звертається до суду, є шанси отримати всю суму кредиту та повернути витрати безпосередньо на судовий процес.

Читайте також Як змінюються ставки за кредитами та депозитами - статистика НБУ

Від початку повномасштабного вторгнення вся банківська система була змушена перебудувати свої процеси. Опендатабот відстежує кожен суд, де банки є позивачем, відповідачем чи третьою особою. Загалом торік українськи банки були сторонами у 56 670 судових справах. Це на 37% менше, аніж до початку великої війни.

Топ банків за кількістю судових справ

Топ-10 банків, які найчастіше беруть участь у судових процесах, зменшили свою активність у 2022 році. Так, державні ПриватБанк та Ощадбанк подали позовів удвічі менше, аніж у 2021. Найбільше падіння позовної роботи спостерігається у А-Банка — аж у три рази.

«Зважаючи на зростання NPL, ми очікували збільшення позовів від банків до судів — проте цього не відбувається. Отже, банки готуються до продажу кредитних портфелів колекторам — що призводить до збільшення збитків та корупційних ризиків», — зазначає Олексій Іванкін, керивник Опендатабот.

Як покращити процес стягнення заборгованості

Аби повертати свої кошти без корупційної складової та роботи з колекторами, банкам потрібно автоматизувати стягнення — спрощувати генерацію позовів, контроль надходження справ до суду, засідань та рішень, роботи судових виконавців — зокрема, й за допомогою відкритих даних та АРІ Опендатаботу.

Держава за останні роки значно покращила судове стягнення: з’явився інститут приватних виконавців та автоматична система блокування рахунків боржників. Це можливість не лише офіційно повернути в банк кредитні кошти, а й поліпшити власний імідж та рівень довіри від НБУ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.