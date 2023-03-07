Як змінюються ставки за кредитами та депозитами - статистика НБУ — Finance.ua

Як змінюються ставки за кредитами та депозитами - статистика НБУ Сьогодні 12:03 — Кредит&Депозит

Як повідомив Нацбанк, одним з пріоритетів роботи НБУ в умовах високої інфляції є забезпечення захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення. Збереження довіри до гривні допоможе підтримати стійкість економіки під час війни.

НБУ працює над тим, щоб ставки за гривневими депозитами зростали. Для цього НБУ й надалі утримує облікову ставку на рівні 25% та вживає додаткових заходів, які спонукають банки підвищувати дохідність за депозитами.

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в діапазоні 15–20%. Приблизно такий самий рівень дохідності забезпечують зараз і військові облігації уряду У деяких банків дохідність депозитів вже перебуваєПриблизно такий самий рівень дохідності забезпечують зараз і військові облігації уряду , залежно від строку їхнього погашення. Процес підвищення ставок триває і далі.

Вже на початку цього року кілька великих банків оголосили про подальше підвищення відсотків за гривневими вкладами. Отже, у вкладників з’являється більше можливостей захиститися від інфляції.

Звісно, ставки за кредитами для бізнесу і населення також зростають. Це зумовлюється як інфляцією, так і високими ризиками, які беруть на себе банки в умовах війни. Проте, після завершення активної фази війни очікується поступове зниження ставок.

Облікова ставка, за прогнозом НБУ, буде поступово знижуватися з ІІ кварталу 2024 року. Це разом зі зниженням інфляції та зменшенням ризиків сприятиме здешевленню кредитів і швидшому відновленню економіки після Перемоги.

Довідка Finance.ua:

Українські банки пропонують такий фінансовий інструмент як купівля валюти під депозит — клієнт має можливість купити безготівкову іноземну валюту за курсом НБУ. За календарний місяць можна придбати валюту у сумі, що за курсом не перевищує 100 тис. грн (в еквіваленті).

Захоплення українців «конвертаційними депозитами» (коли в банк заносиш гривню, а тобі відкривають депозит у валюті — доларах або євро, за курсом набагато нижчим від ринкового) допомогло банкам впоратися з відтоком валютних коштів.



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