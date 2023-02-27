Депозит в іноземній валюті. У Фонді гарантування розповіли деталі фінансового інструменту — Finance.ua

Депозит в іноземній валюті. У Фонді гарантування розповіли деталі фінансового інструменту Сьогодні 19:03 — Кредит&Депозит

Депозит в іноземній валюті. У Фонді гарантування розповіли деталі фінансового інструменту

Українські банки пропонують такий фінансовий інструмент як купівля валюти під депозит — клієнт має можливість купити безготівкову іноземну валюту за курсом НБУ. За календарний місяць можна придбати валюту у сумі, що за курсом не перевищує 100 тис. грн (в еквіваленті).

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Такий депозит відкривається не менше ніж на три календарні місяці без права дострокового розірвання договору. Після завершення терміну вкладник може вільно користуватись придбаною іноземною валютою.

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Інший діючий інструмент — депозит із захистом від зміни валютного курсу — дає змогу купувати долари США за офіційним курсом НБУ з подальшим їх розміщенням на строковий депозит у банку. Після закінчення строку такого депозиту (від шести місяців з можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання) передбачено обов’язковий зворотний продаж купленої валюти за офіційним курсом на день проведення зворотної операції.

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«З 24 лютого 2022 року Національний банк запровадив певні обмеження щодо операцій з іноземною валютою під час дії в Україні воєнного стану», — повідомляє Фонд гарантування.

Зняти кошти з валютного рахунку в Україні тепер можна:

у гривні у розмірі до 100 тис. грн на день;

у валюті рахунку до 100 тис. грн на день (в еквіваленті);

Зняття коштів з рахунків за кордоном:

з валютних рахунків — до 100 тис. грн в еквіваленті на день;

з гривневих рахунків — до 12,5 тис. грн в еквіваленті на сім календарних днів.

«Відповідно до Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“, гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб поширюються на кошти в іноземній валюті, однак їх відшкодування здійснюється у гривні», — додали у ФГВФО.

Довідка Finance.ua:

з 21 жовтня НБУ запустив в Україні новий механізм захисту заощаджень українців від курсових коливань;

будь-хто може купувати долари США за офіційним курсом Національного банку України з подальшим їх розміщенням на депозит терміном мінімум на 6 місяців та обов’язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення терміну дії депозиту за офіційним курсом НБУ на день здійснення зворотної операції.

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