В Україні підвищилися депозитні ставки: де найвигідніші відсотки — Finance.ua

В Україні підвищилися депозитні ставки: де найвигідніші відсотки Сьогодні 14:02 — Кредит&Депозит

В Україні підвищилися депозитні ставки: де найвигідніші відсотки

З початком дії нового законодавства щодо обов’язкових резервів українським банкам доводиться доформовувати свої фінансові запаси на коррахунках. Тому депозитні ставки прямують вгору.

Про це пише 24 канал.

Наразі розмір обов’язкових резервів для банків складає 220,6 мільярда гривень, що більше ніж вдвічі перевищує попередні вимоги. Окрім того, 11 березня очікується чергове посилення нормативу. Через це банки починають конкурувати за гроші вкладників.

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Найактивніше підіймають ставки комерційні банки, адже вони, на відміну від державних, можуть мати проблеми з ліквідністю. Активно переглядати депозитні ставки банки почали з середини січня.

Наразі середня ставка в українських банках на 12 місяців вкладу становить 14,77%. На 9, 6 та 3 місяці — відповідно 14,63%, 14,48%, та 13,44%.

Таблиця: 24 канал

Як банки змінили ставки

РВС Банк підвищив ставки за гривневими депозитами на 3 та 6 місяці (на 0,3 та 0,15 в.п. відповідно). Тепер за такими вкладами він виплачує 14,8% річних. Паралельно банк знижував ставки за довгими депозитами — на 0,15 в.п. на вклади у гривні на 12 міс. — до 15,6%. Дохідність річних вкладів у євро та доларах зросла тут на 0,05 в.п. — до 1,55% річних. Водночас, доходність 3-місячних депозитів в обох валютах знижено на 0,1 в.п. — до 0,25% річних.

Кристалбанк додав 0,3 в.п. до дохідності вкладів у нацвалюті на 6 міс. Наразі на таких депозитах тут можна заробити 14,55% річних. Одночасно банк знизив ставки на вклади у гривні на 12 місяців на 0,3 в.п. — до 14,95% річних, а також на безстрокові вклади — на 0,6 в.п. — до 2,3% річних. На 0,03 в.п. — до 0,16% річних — зрізана доходність вкладів у євро на 3 міс.

Радабанк додав до дохідності депозитів на всі терміни по 1 в.п. Після підвищення дохідність вкладів на 3 міс. досягла 2% річних, на 6, 9 та 12 міс. — 2,25% річних. Банк провів аналогічне підвищення й євровкладів. Тепер тут можна заробити 1,4% річних вкладів на 6 місяців, 1,3% річних — на вкладах у євро на 3, 9 та 12 місяців.

Айбокс банк збільшив на 0,5 в.п. ставку на доларовий депозит на 6 місяців (до 1,5% річних) та на 0,3 в.п. — до 2% річних — ставку на 3-місячні вклади.

Альтбанк накинув по 0,5 в.п. до ставок депозитів на 3 та 6 місяців. Тепер їхня дохідність становить 1,25% і 1,5% річних відповідно.

Укрексімбанк збільшив на 1 відсотковий пунктир дохідність усіх термінових депозитів у гривні. Ставки за вкладами у гривнях на 9 та 12 місяців досягли 14,5% річних. Дохідність за іншими строковими вкладами становить 12,3% річних (за 3-місячними депозитами) та 13,5% річних (за вкладами на 6 місяців).

mobobank підвищив ставки за гривневими вкладами як із правом дострокового розірвання, так і без. Варто зауважити, що перше може дозволити банку обходити посилені НБУ вимоги щодо резервування.

Банк Український капітал додав 0,35 в.п. до дохідності вкладів у доларі та євро на 12 міс., на яких тепер можна заробити тут 1,75% річних. Банк також зрівняв ставки на депозити на 3 та 6 місяців, зрізавши по 0,1 в.п. Ставки на вклади на 12 міс. у гривні зменшено на 0,3 в.п. — до 15,2% річних.

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