Українці обирають валютні депозити: в чому причина — Finance.ua

Українці обирають валютні депозити: в чому причина Сьогодні 08:01 — Кредит&Депозит

Українці обирають валютні депозити: в чому причина

Українці тримають на банківських депозитах 581 млрд гривень, а також валюту на 342,546 млрд гривень.

Про це свідчать дані банківського огляду Національного банку України (НБУ).

Зазначається, що українці в січні 2023 року почали забирати гривневі депозити з банків та відкривати валютні. Відтік за гривневими вкладами за місяць становив 2%, а приплив за валютними — 2,6%. Такий інтерес, швидше за все, пов’язаний з можливістю купувати безготівкову валюту за допомогою депозитів.

При цьому за весь 2022 обсяг депозитів фізосіб збільшився на 31,2%. Цьому сприяло зростання відсотків за вкладами.

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«Найбільш відчутно зросли термінові вклади населення у валюті. Цьому сприяв дозвіл НБУ купувати валюту онлайн для розміщення на депозитах», — зазначили в НБУ.

Як відомо, українці не можуть зараз купувати безготівкову іноземну валюту безпосередньо. Однак Нацбанк запровадив новий інструмент — купівлю валюти на депозит.

Після закінчення терміну вкладу клієнт може забрати кошти як у гривні, так і безпосередньо в іноземній валюті. Це пояснює зростання популярності валютних депозитів у країні.

При цьому, з 11 лютого, в Україні також діють оновлені вимоги до резервів банків. Тепер фінустановам потрібно мати більше грошових запасів, що також змушує банк піднімати відсотки за депозитами.

Середня ставка за тримісячними вкладами у гривні станом на 20 лютого становила 13,4% (у листопаді-2022 — 12,08%). Однак «розцінки» помітно відрізняються в залежності від банку.

Ставки за валютними депозитами залишаються низькими. Вони коливаються від 0,1% у великих банках до 3% у невеликих фінустановах. Середня річна ставка становить лише 0,69%.

Така дохідність не покриває інфляцію (26,6% за підсумками 2022 року). Тому більшість українців вважають за краще зберігати кошти на поточних рахунках. Із 1,75 трлн грн, які українці тримають у банках, 1,3 трлн грн перебуває саме на карткових рахунках.

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Обозреватель За матеріалами:

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