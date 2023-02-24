Українці зменшили суму вкладів у банках. Скільки тримають на банківських депозитах — Finance.ua

Українці зменшили суму вкладів у банках. Скільки тримають на банківських депозитах Сьогодні 14:01 — Кредит&Депозит

Українці зменшили суму вкладів у банках. Скільки тримають на банківських депозитах

Станом на 1 лютого 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 1 041,3 млрд грн (станом на 1 січня було — 1 051,5 млрд грн).

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок лютого 2023 року:

вклади у національній валюті — 634,7 млрд грн;

вклади в іноземній валюті — 406,5 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 лютого 2023 року становила 3,0%, а сума їх вкладів склала 112,9 млрд грн (10,8% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

Читайте також Гривневі чи валютні: яким депозитам українці віддавали перевагу в січні

Станом на 1 лютого 2023 року в реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 67 банків.

Нагадуємо, що з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

з початком дії нового законодавства щодо обов’язкових резервів українським банкам доводиться доформовувати свої фінансові запаси на коррахунках. Тому депозитні ставки прямують вгору;

у Раді пропонують звільнити від оподаткування депозити фізосіб;

НБУ повідомляв, що українці тримають на банківських депозитах 581 млрд гривень, а також валюту на 342,546 млрд гривень.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.