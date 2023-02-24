Українці зменшили суму вкладів у банках. Скільки тримають на банківських депозитах — Finance.ua
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Українці зменшили суму вкладів у банках. Скільки тримають на банківських депозитах

Кредит&Депозит
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Українці зменшили суму вкладів у банках. Скільки тримають на банківських депозитах
Українці зменшили суму вкладів у банках. Скільки тримають на банківських депозитах
Станом на 1 лютого 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 1 041,3 млрд грн (станом на 1 січня було — 1 051,5 млрд грн).
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок лютого 2023 року:
  • вклади у національній валюті — 634,7 млрд грн;
  • вклади в іноземній валюті — 406,5 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 лютого 2023 року становила 3,0%, а сума їх вкладів склала 112,9 млрд грн (10,8% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).
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Станом на 1 лютого 2023 року в реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 67 банків.
Нагадуємо, що з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії.
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Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

  • з початком дії нового законодавства щодо обов’язкових резервів українським банкам доводиться доформовувати свої фінансові запаси на коррахунках. Тому депозитні ставки прямують вгору;
  • у Раді пропонують звільнити від оподаткування депозити фізосіб;
  • НБУ повідомляв, що українці тримають на банківських депозитах 581 млрд гривень, а також валюту на 342,546 млрд гривень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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