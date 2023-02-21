У Раді пропонують звільнити від оподаткування депозити фізосіб – законопроєкт — Finance.ua
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У Раді пропонують звільнити від оподаткування депозити фізосіб – законопроєкт

Криптовалюта
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У Раді пропонують звільнити від оподаткування депозити фізосіб – законопроєкт
У Раді пропонують звільнити від оподаткування депозити фізосіб – законопроєкт
На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт № 9037 щодо особливостей оподаткування банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб.

Що пропонують

Звільнити від оподаткування загальну суму процентів, нарахованих на суми банківських вкладів (депозитів) фізичних осіб, що не перевищує неоподатковану межу — 600 000 грн.
Це, на думку автора документа, дозволить зменшити податкове навантаження та збільшити довіру та попит на такий вид заощаджень.
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«На сьогодні заощадження громадян невпинно з’їдає інфляція. А наявні ставки по депозитам не дозволяють покрити так званий інфляційний податок. Плюс необхідність сплати 18% ПДФО та 1,5% військового збору з отриманого доходу від процентів за депозитами ще більше знецінює даний спосіб збереження заощаджень громадян», — йдеться в пояснювальній записці.
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Аби уникнути зловживань та зменшення бюджетних надходжень до загальної суми неоподатковуваної межі, пропонується включити всі наявні банківські вклади (депозити) особи, враховуючи членів сім’ї, у банківській системі країни. Варто зазначити, що згідно з чинним законодавством, відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.
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Автор законопроєкту пропонує, аби Нацбанк розробив та встановив порядок доступу банків до банківської таємниці інших банків в частині відомостей про банківські вклади (депозити) для «реалізації банками, як податковими агентами, можливості застосування неоподатковуваної межі».
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