УБРР став учасником програми «Бонус до депозиту». Який бонус можна отримати — Finance.ua

УБРР став учасником програми «Бонус до депозиту». Який бонус можна отримати
Заробити на депозиті можна більше, скориставшись програмою «Бонус до депозиту». Український банк реконструкції та розвитку став учасником програми, і тепер читачі Finance.ua мають можливість отримати бонус, якщо відкриють у банку вклад «Класичний» на термін 3, 6, 9 та 12 місяців у гривні. Мінімальна сума вкладу — від 50 тис. гривень із виплатою відсотків щомісячно та в кінці терміну.
Строк вкладу, ставка та бонус від Finance.ua:
- 3 місяці — 16% +1,2% річних від вкладу;
- 6 міс. — 15,50% +1% річних від вкладу;
- 9 міс. — 14% +1% річних від вкладу;
- 12 міс. — 14% +0,5% річних від вкладу.
Параметри депозиту:
- валюти депозиту — гривня;
- мінімальний термін — від 84 днів у гривні;
- сума депозиту — від 50 000 грн;
- дострокове розірвання — ні;
- можливість часткового зняття — ні;
- пролонгація — ні;
- виплата відсотків — в кінці терміну;
- нарахування відсотків — на поточний рахунок;
- онлайн оформлення — ні.
У програмі не беруть участь депозити:
- менш ніж 50 000 гривень;
- якщо були вказані недостовірні дані;
- якщо клієнт має дійсні вклади або були вклади протягом 14 днів до подання заявки до банку.
Як отримати бонус:
- Заповніть «Заявку на бонус» за посиланням.
- Розмістіть депозит у вибраному банку.
- Підтвердіть розміщення депозиту та отримайте бонус.
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