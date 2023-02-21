УБРР став учасником програми «Бонус до депозиту». Який бонус можна отримати — Finance.ua
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УБРР став учасником програми «Бонус до депозиту». Який бонус можна отримати

Кредит&Депозит
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УБРР став учасником програми «Бонус до депозиту». Який бонус можна отримати
УБРР став учасником програми «Бонус до депозиту». Який бонус можна отримати
Заробити на депозиті можна більше, скориставшись програмою «Бонус до депозиту». Український банк реконструкції та розвитку став учасником програми, і тепер читачі Finance.ua мають можливість отримати бонус, якщо відкриють у банку вклад «Класичний» на термін 3, 6, 9 та 12 місяців у гривні. Мінімальна сума вкладу — від 50 тис. гривень із виплатою відсотків щомісячно та в кінці терміну.

Строк вкладу, ставка та бонус від Finance.ua:

  • 3 місяці — 16% +1,2% річних від вкладу;
  • 6 міс. — 15,50% +1% річних від вкладу;
  • 9 міс. — 14% +1% річних від вкладу;
  • 12 міс. — 14% +0,5% річних від вкладу.

Параметри депозиту:

  • валюти депозиту — гривня;
  • мінімальний термін — від 84 днів у гривні;
  • сума депозиту — від 50 000 грн;
  • дострокове розірвання — ні;
  • можливість часткового зняття — ні;
  • пролонгація — ні;
  • виплата відсотків — в кінці терміну;
  • нарахування відсотків — на поточний рахунок;
  • онлайн оформлення — ні.

У програмі не беруть участь депозити:

  • менш ніж 50 000 гривень;
  • якщо були вказані недостовірні дані;
  • якщо клієнт має дійсні вклади або були вклади протягом 14 днів до подання заявки до банку.

Як отримати бонус:

  1. Заповніть «Заявку на бонус» за посиланням.
  2. Розмістіть депозит у вибраному банку.
  3. Підтвердіть розміщення депозиту та отримайте бонус.

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За матеріалами:
Finance.ua
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