Гривневі чи валютні: яким депозитам українці віддавали перевагу в січні — Finance.ua

Гривневі чи валютні: яким депозитам українці віддавали перевагу в січні Сьогодні 14:04 — Кредит&Депозит

За 2022 рік вклади населення в банках зросли на 29,3% із 719,418 млрд гривень.

Про це свідчать дані Національного банку

Гривневі вклади населення у банках у січні скоротилися на 2% до 581,015 млрд гривень.

При цьому обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці зріс на 2,6% до 342,546 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) у січні збільшилися на 2,9% до 933,895 млрд гривень.

Середня відсоткова ставка за гривневими депозитами (середньомісячна) у січні для юросіб зросла на 0,1 в.п. до 10,8%, для фізосіб збереглась на рівні 10,6%.

Ставка за валютними депозитами для юросіб становила 0,9%, для населення — 0,6%.

Нагадаємо, Нацбанк продовжує активно боротися з інфляцією і девальвацією гривні. Від цієї політики регулятора мають виграти і власники депозитів. Адже заходи, що вживаються НБУ, змусять фінансистів активніше залучати гроші населення і бізнесу, а отже — і підвищувати ставки за ними.

Із 11 лютого набирали чинності нові нормативи резервування, ухвалені Правлінням НБУ 26 січня. З цієї дати банки змушені будуть, зокрема, заморозити на коррахунку НБУ замість 5% вже 10% від обсягу розміщених у них коштів у нацвалюті на вимогу та гривні на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб. Під кошти ВКВ (на вимогу і поточних рахунках) доведеться заморозити ще більше — 20% від залучених обсягів (раніше 15%).

Довідка Finance.ua:

Станом на 1 січня 2023 року загальна сума вкладів фізосіб (зокрема і ФОП) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 1,051 трлн грн. За грудень 2022 року цей показник збільшився на 58,4 млрд грн.Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок січня 2023 року:

вклади у національній валюті — 654,0 млрд грн (+42,2 млрд грн за грудень);

вклади в іноземній валюті — 397,5 млрд грн (+16,2 млрд грн за грудень).

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