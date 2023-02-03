Як зміняться депозитні пропозиції банків — Finance.ua

Як зміняться депозитні пропозиції банків Сьогодні 13:00 — Кредит&Депозит

Нацбанк продовжує активно боротися з інфляцією і девальвацією гривні. Від цієї політики регулятора мають виграти і власники депозитів. Адже заходи, що вживаються НБУ, змусять фінансистів активніше залучати гроші населення і бізнесу, а отже — і підвищувати ставки за ними.

Із 11 лютого набирають чинності нові нормативи резервування, ухвалені Правлінням НБУ 26 січня. З цієї дати банки змушені будуть, зокрема, заморозити на коррахунку НБУ замість 5% вже 10% від обсягу розміщених у них коштів у нацвалюті на вимогу та гривні на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб. Під кошти ВКВ (на вимогу і поточних рахунках) доведеться заморозити ще більше — 20% від залучених обсягів (раніше 15%).

При цьому регулятор планує і далі закручувати гайки з резервування.

З 11 березня буде додатково підвищено на 10 в.п. нормативи резервування за коштами до запитання та коштами на поточних рахунках фізичних осіб як у національній, так і в іноземній валютах. При цьому цю частину резервів фінансисти не зможуть сформувати за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Тобто банкам доведеться додатково знерухомити значні кошти в гривні на своїх коррахунках без можливості їх вкладення в доходні активи.

У результаті, потреба саме у гривневих депозитах у банків зросте в рази. Оскільки норматив резервування за строковими ресурсами нижчий, ніж за поточними рахунками. Відтак, банки будуть зацікавлені у залученні коштів саме на депозити. За розрахунками Нацбанку, це не тільки зменшить тиск на валютний ринок, а й змусить фінансистів покращувати депозитні умови, передусім, за рахунок підвищення їх дохідності.

Як це відобразиться на депозитних ставках

Всі опитані банкіри підвищувати ставки поки що не збираються, посилаючись на вже високі рівні дохідності депозитів, ринкові умови, конкурентне середовище та економічну доцільність.

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Але через підвищення нормативів резервування зміни обов’язково будуть, вважає Ігор Левченко, начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Банкам доведеться збільшити відсоткову ставку за депозитними рахунками, на які не поширюються нові нормативи резервування. Або ж свідомо піти на зменшення відсоткових ставок за поточними рахунками та зменшення залишків на них.

«Логічно, що банки збільшуватимуть ставки за строковими депозитами, щоб змінити структуру портфелю в бік їх нарощення, з метою подальшого розміщення залучених коштів від населення», — вважає Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів АТ «Кредобанк».

«Поступове збільшення нормативів резервування за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках збільшить їх собівартість для банків», — підтримує колегу Дмитро Коваленко, директор із маркетингу та продуктів Креді Агріколь Банку.

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Він вважає, що відсоткові ставки за поточними рахунками фізичних осіб залишаться на чинному рівні або незначно знизяться на початку весни. А ось за строковими вкладами у гривні «ринок продовжуватиме пропонувати привабливі умови».

Щодо валютних депозитів, то, як вважає Ігор Левченко, «деякі банки можуть піти на крок з підвищення комісій за зберігання валютних коштів, або, можливо, до практики відсоткових ставок», — каже він.

Він нагадує, що у 2013 році збільшення норми резервування за валютними вкладами змусило банки «почати процес зменшення відсоткових ставок за валютними вкладами, та часткову трансформацію клієнтських коштів із валюти у гривневі залишки».

Довідка Finance.ua:

НБУ з 21 жовтня 2022 року дозволив українцям купувати в нього валюту по офіційному курсу із подальшим обов’язковим продажем валюти Нацбанку.

Громадяни отримали можливість купувати долари США за офіційним курсом Національного банку з подальшим їх розміщенням на строковий депозит мінімум 6 місяців у банку та обов’язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення строку депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції.

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