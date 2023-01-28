Скільки депозитів за офіційним курсом вже відкрили українці - дані НБУ — Finance.ua

Скільки депозитів за офіційним курсом вже відкрили українці - дані НБУ Сьогодні 16:09 — Кредит&Депозит

Скільки депозитів за офіційним курсом вже відкрили українці - дані НБУ

З кінця жовтня 2022 року вже більше ніж 45 тисяч відповідних депозитних договорів підписали українці.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

«Станом на зараз підписали понад 45 тисяч депозитних угод на загальну суму близько $150 млн. Це і є той попит, який нам вдалося прибрати з ринку, і цей продукт виступив одним з інструментів, за рахунок якого НБУ досягає поставленої мети», — заявив він.

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За його словами, ситуація на валютному ринку є достатньо «контрольованою та стійкою».

«У нас достатньо інструментів і ресурсів, щоб забезпечити ситуацію», — сказав він.

НБУ з 21 жовтня 2022 року дозволив українцям купувати в нього валюту по офіційному курсу із подальшим обов’язковим продажем валюти Нацбанку.

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Громадяни отримали можливість купувати долари США за офіційним курсом Національного банку з подальшим їх розміщенням на строковий депозит мінімум 6 місяців у банку та обов’язковим зворотним продажем купленої валюти після закінчення строку депозиту за офіційним курсом на день проведення зворотної операції.

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