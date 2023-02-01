Українські банки прогнозують зростання обсягів фондування та строковості депозитів — Finance.ua

Українські банки прогнозують зростання обсягів фондування та строковості депозитів Сьогодні 13:02 — Кредит&Депозит

Українські банки прогнозують зростання обсягів фондування та строковості депозитів

У четвертому кварталі 2022 року обсяги залучених банками коштів (фондування) від клієнтів збільшились, а середня вартість зросла. Частка зобов’язань в іноземній валюті зростає вже два квартали поспіль.

Про це повідомляє Національний банк України за підсумками опитування банків.

Згідно з даними, наприкінці минулого року рекордна частка банків (95%) звітувала про зростання обсягів коштів як домогосподарств, так і корпорацій. Обсяги оптового фондування, до якого належить, зокрема, довгострокове рефінансування НБУ, скорочувалися чотири квартали поспіль.

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«Близько половини респондентів повідомили про підвищення у IV кварталі вартості коштів домогосподарств і бізнесу, також зросла частка фінустанов, у яких збільшилася вартість оптового фондування. Банки очікують на збереження цих тенденцій у найближчі три місяці», — повідомляє регулятор.

У першому кварталі 2023 року банки прогнозують зростання залучень від населення, але зниження обсягів оптового фондування та коштів корпорацій.

Щодо строковості фондування, вона продовжує скорочуватися, але менше, ніж у попередні періоди. Водночас вперше з початку опитування у 2021 році банки очікують зростання строковості депозитів у наступні 12 місяців.

Також банки покращили прогнози щодо обсягів капіталів. 39% респондентів порівняно з 45% у ІІІ кварталі прогнозують у найближчі 12 місяців зменшення капіталу через скорочення активів, негативні зміни в економіці та регуляторні вимоги.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України підвищує для банків нормативи обов’язкового резервування за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках. Це буде стимулювати підвищувати ставки за строковими депозитами;

НБУ вже прийняв низку рішень, зокрема, підвищив норми обов‘язкового резервування сукупно на 10%, і дозволив половину від обов‘язкових резервів формувати за рахунок бенчмарк ОВДП.



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