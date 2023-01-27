Рожкова: НБУ позбавить банки можливості заробляти на залишках з поточних рахунків населення — Finance.ua

Рожкова: НБУ позбавить банки можливості заробляти на залишках з поточних рахунків населення Сьогодні 11:00 — Кредит&Депозит

НБУ вже прийняв низку рішень, зокрема, підвищив норми обов‘язкового резервування сукупно на 10%, і дозволив половину від обов‘язкових резервів формувати за рахунок бенчмарк ОВДП.

Про це написала заступник Голови НБУ Катерина Рожкова.

Все це вже пожвавило внутрішній ринок, порівняно з минулим роком. Навіть дочки міжнародних банківських груп вперше з початку повномасштабного вторгнення активізувалися на цьому ринку попри декларовану ними раніше відсутність лімітів на вкладення в ОВДП.

Що це значить для банків?

«Підвищення норми резервування за поточними коштами населення ще на 10%, починаючи з березня 2023. І не просто підвищення. А й неможливість покривати ці екстрарезерви за рахунок ОВДП. Вони не зможуть заробляти на цих залишках нічого. Не справедливо? Ще й як справедливо», — написала вона.

На жаль, банки, керуючись короткостроковими комерційними цілями, зовсім не поспішали підвищувати ставки за депозитами після підняття ключової ставки попри багаточисельні вербальні інтервенції з боку НБУ.

В результаті маємо небезпечний для фінансової стабільності значний за обсягами «навіс» у вигляді залишків на поточних рахунках населення, який щомісяця збільшується. І не за рахунок конкуренції чи маркетингових зусиль. Скоріше всупереч відсутності будь-яких зусиль з боку банків.

Два основні чинники зростання: соціальні та інші виплати Уряду та обмеження на зняття готівки, які ввів НБУ 24 лютого минулого року.

«За умови поступової відміни обмежень, ці кошти миттєво опиняться на готівковому ринку. І, з одного боку, будуть тиснути на готівковий курс, з іншого — погіршать стан ліквідності банків», — сказала вона.

Тож розрахунок на те, що потенційні втрати доходів таки змусять банки підвищити привабливість строкових депозитів.

Щодо обліковї ставки, прогнозів

Зі слів Рожкової, сюрпризів з ключовою ставкою не було: ставка залишилась на рівні 25% річних, без змін. Це відповідало очікуванням експертів. Але через посилення безпекових ризиків та негативні наслідки для економіки після терористичних атак на енергетичну інфраструктуру, ми погіршили макроекономічний прогноз в частині зростання ВВП.

З позитивного в макропрогнозі — відсутність емісійного фінансування бюджетного дефіциту, починаючи з 2023 року, за умови:

— ритмічності надходження міжнародної допомоги (яка вже анонсована);

— відновлення внутрішнього боргового ринку, як це передбачено Меморандумом з МВФ.

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