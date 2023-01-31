Нацбанк знайшов спосіб підвищити ставки за депозитами — Finance.ua

Нацбанк знайшов спосіб підвищити ставки за депозитами Сьогодні 14:02 — Кредит&Депозит

Нацбанк знайшов спосіб підвищити ставки за депозитами

Національний банк України підвищує для банків нормативи обов’язкового резервування за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках. Це буде стимулювати підвищувати ставки за строковими депозитами.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зазначається, що з 11 лютого додатково підвищуються на 5 в. п. нормативи обов’язкового резервування за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках. Це минулого тижня анонсував голова Національного банку Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

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Так, з 5% до 10% за коштами в національній валюті та з 15% до 20% за коштами в іноземній валюті зростуть нормативи формування банками обов’язкових резервів:

за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб;

за коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій.

Натомість за строковими коштами на рахунках юридичних та фізичних осіб норматив обов’язкового резервування не зміниться та в національній валюті залишиться на рівні 0%, а в іноземній — на рівні 10%.

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За оцінками Національного банку, загальний обсяг обов’язкових резервів, який банки повинні будуть формувати, збільшиться орієнтовно на 73 млрд грн.

«Відповідний крок сприятиме зниженню профіциту ліквідності в банківській системі, що спонукатиме банки до активнішої конкуренції за строкові кошти вкладників. Національний банк очікує, що у результаті зростатимуть як ставки за гривневими активами, так і частка строкових депозитів у банківській системі», — заявляють у Нацбанку.

Крім того, з 11 лютого розширюється перелік облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки можуть покривати до 50% від загального обсягу обов’язкових резервів.

Крім бенчмарк-ОВДП із міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227045, банки матимуть змогу включати в покриття обов’язкових резервів бенчмарк-ОВДП із ISIN UA4000227094 та UA4000227102. Додані випуски цінних паперів вперше розміщувалися Міністерством фінансів на первинних аукціонах 24 січня 2023 року.

«Такий крок спонукатиме банки і надалі збільшувати активність на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що сприятиме активізації внутрішнього боргового ринку та уникненню прямого фінансування дефіциту бюджету Національним банком у 2023 році», — додав регулятор.

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