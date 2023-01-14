За рік ставки зросли на третину: під який відсоток можна розмістити депозит у банку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За рік ставки зросли на третину: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

Кредит&Депозит
87
За рік ставки зросли на третину: під який відсоток можна розмістити депозит у банку
За рік ставки зросли на третину: під який відсоток можна розмістити депозит у банку
У грудні 2022 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,6% річних. Порівняно з кінцем 2021 року ставки зросли на 3,5 в.п.
Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.
За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті знизилися на 0,1 п.п. до 0,6%.
Читайте також
За 2022 рік ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 4,3% до 10,7% річних, валютними зросли з 1,0% до 1,4% річних.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Депозитний портфель банків за 2022 рік виріс на 26,0% до 1 894 млрд гривень, у т.ч. населення зросло на 29,3% до 9030 млрд гривень, підприємств зросло на 18,2% до 909 млрд гривень.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у грудні 2022 року у національній валюті становили 35,1% річних. Порівняно з груднем 2021 року ставки зросли 1,4 п.п.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням:
Отримати більше з депозиту 👛
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.