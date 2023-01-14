За рік ставки зросли на третину: під який відсоток можна розмістити депозит у банку — Finance.ua

За рік ставки зросли на третину: під який відсоток можна розмістити депозит у банку Сьогодні 17:28 — Кредит&Депозит

За рік ставки зросли на третину: під який відсоток можна розмістити депозит у банку

У грудні 2022 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,6% річних. Порівняно з кінцем 2021 року ставки зросли на 3,5 в.п.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті знизилися на 0,1 п.п. до 0,6%.

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За 2022 рік ставки за гривневими депозитами для підприємств зросли з 4,3% до 10,7% річних, валютними зросли з 1,0% до 1,4% річних.

Таблиця: РБК-Україна

Депозитний портфель банків за 2022 рік виріс на 26,0% до 1 894 млрд гривень, у т.ч. населення зросло на 29,3% до 9030 млрд гривень, підприємств зросло на 18,2% до 909 млрд гривень.

Таблиця: РБК-Україна

Нагадаємо, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у грудні 2022 року у національній валюті становили 35,1% річних. Порівняно з груднем 2021 року ставки зросли 1,4 п.п.

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