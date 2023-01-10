Банкіри пояснили, що впливатиме на депозитні ставки цьогоріч — Finance.ua

Банкіри пояснили, що впливатиме на депозитні ставки цьогоріч Сьогодні 12:02 — Кредит&Депозит

Банкіри пояснили, що впливатиме на депозитні ставки цьогоріч

Депозитні ставки нижчі, ніж очікують клієнти, але є декілька факторів, які враховують банки, коли визначають ставки за своїми депозитними програмами.

Про основні фактори впливу банкіри розповіли у проєкті «25 провідних банків України під час війни».

Що вплине на депозити цьогоріч

Заступник голови правління Ощадбанк у Антон Тютюн попередив, що «за умови невизначеності основних складників ситуації в країні у воєнний час надскладно прогнозувати ситуацію на банківському ринку вкладів».

Але зрозуміло, що на ринок депозитів наприкінці 2022 — на початку 2023 року впливатимуть насамперед війна і рівень доходів населення.

«Потім — інфляція та рівень облікової ставки НБУ», — додає директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль.

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«Крім того, індикатором поведінки буде зміна курсу іноземної валюти та економічних показників у країні: інфляція, розмір облікової ставки, доходи населення, рівень безробіття та міграційні процеси», — вважає член правління ОТП Банк у з розвитку роздрібного бізнесу Олег Клименко.

Крім того, за словами члена правління ПриватБанк у Дмитра Мусієнка, основні фактори впливу — воєнні дії та успішність ЗСУ на полі бою, курсова стабільність та інфляція.

Дохідність

Прогнозувати дохідність на ринку депозитів складно, оскільки фінансові та воєнні фактори діють одночасно.

«Щодо відсоткових ставок за депозитами, то тут не очікуємо великих коливань», — каже Олег Клименко.

Однак ситуація почала змінюватися: найбільший банк країни — ПриватБанк, який увесь рік тримав максимальну ставку за гривневими депозитами лише на рівні 6% річних, в грудні підняв ставку одразу до 9%. Середня ставка у найбільших гравців ринку протягом року зросла з майже 9% до понад 12%.

Райффайзен Банк у додають, що ситуацію на ринку депозитів продовжить визначати «потреба банків у коштах для кредитування».

«Банки потроху відновлюють кредитування, відповідно, зростає потреба у ліквідності. Ми очікуємо подальшого зростання депозитних ставок. ПУМБ уже в середньому збільшив дохідність депозитів на 0,5–2%, залежно від суми вкладу та строку програми», — розповів Дмитро Коваль.

Це дозволить збільшити портфелі банків.

«Поведінка та схильність клієнтів до розміщення коштів на строкові депозити вже почала змінюватись у бік зростання залишків коштів на них. Впливають на це передусім успіхи ЗСУ на фронті, грошово-кредитна політика НБУ та макроекономічні показники. Останніми місяцями ми спостерігаємо стійку динаміку зростання коштів клієнтів на строкових депозитах, за якими клієнти отримують більші відсотки», — пояснив Олег Клименко.

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