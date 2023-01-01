Депозити в Україні під час війни: чи є загроза для вкладників банків — Finance.ua

Депозити в Україні під час війни: чи є загроза для вкладників банків Сьогодні 19:14 — Кредит&Депозит

Депозити в Україні під час війни: чи є загроза для вкладників банків

Українці продовжують довіряти банкам, незважаючи на війну, вкладники проблемних банків на період воєнного часу можуть розраховувати на 100% відшкодування своїх коштів.

Про це розповіла директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут в інтерв’ю в рамках проєкту «Сніданок з 1+1».

На запитання, коли вкладникам чекати на повернення грошей, якщо банк луснув, голова ФГВФО відповіла:

«20 робочих днів — це той граничний термін, який Фонд гарантування бере, щоб розпочати виплати. У вас є дві опції — ви зможете або прийти в один з банків-агентів, або взагалі не виходити з дому і здійснити це отримання через онлайн-сервіс. В нас є чотири банки, які приймають кошти онлайн, і все. Вам не потрібно жодних заяв, не потрібно жодних дій інших — просто паспорт та код, якщо у відділення банку, або пройти ідентифікацію онлайн, якщо це виплата онлайн».

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За її словами, такі ж правила розповсюджуються і на вимушених переселенців.

«Якщо це громадянин України, немає значення, де фізично він перебуває. Система онлайн-виплат власне і була впроваджена для тих людей, які вимушені тимчасово перебувати або не на території України, або не в тих регіонах, де вони жили, тобто переселенців. Майже 50% тих виплат, які зробив Фонд гарантування з початку війни, були здійснені в онлайн-спосіб», — наголосила Рекрут.

Вона повідомила, що під час повномасштабної війни вкладникам проблемних банків повернули 5,6 млрд грн, причому майже половина з цих коштів була виплачена онлайн, без фізичного втручання клієнта.

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Голова ФГВФО нагадала, що з квітня поточного року вклад гарантується в розмірі 100%.

«Не залежить, яка сума в вас була на рахунку в банку — чи 500 гривень, чи мільйон. Включаючи нараховані відсотки, вам все це буде повернуто за рахунок Фонду гарантування», — наголосила вона.

Рекрут запевнила, що українці продовжують довіряти вітчизняним банкам.

«Темпи зростання депозитів цього року після початку повномасштабної війни навіть перевищують деякі довоєнні показники. Люди розуміють, що тримати кошти в банку як мінімум фізично безпечніше. По-друге, 100-відсоткова гарантія, про яку ми зараз говоримо, показала себе в дії. Люди зараз впевнені, що, що б не сталося, вони отримають свої кошти назад. Третє — після початку війни суттєво зросли онлайн-платежі. Тому що не завжди люди може зараз щось піти купити фізично. З початку січня по кінець жовтня вклади фізичних осіб зросли майже на 18% і складають майже 970 млрд грн. Ми бачимо, що банківська система на сьогодні є стабільною, повністю виконує свої функції а також довела свою надійність для людей і для бізнесу», — повідомила вона, додавши, що 100% гарантія поширюється тільки на період воєнного часу та три місяці після закінчення війни. Після цього сума гарантування складатиме 600 тис. грн.

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