НБУ показав рейтинг банків за вкладами (інфографіка) — Finance.ua

НБУ показав рейтинг банків за вкладами (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Кредит&Депозит

Як повідомляє НБУ, станом на 1 листопада 2022 року в 67 банках знаходилося 869,9 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти на вимогу — 563,2 млрд гривень).

Про це йдеться в даних регулятора.

Найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 307,7 млрд гривень. Також нагадаємо, що депозитні вклади у гривні в ПриватБанку стають більш доходними. З 1 грудня банк у державному— 307,7 млрд гривень. Також нагадаємо, що депозитні вклади у гривні в ПриватБанку стають більш доходними. З 1 грудня банк підвищив ставки за всіма основними видами депозитних вкладів — вони діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.

На другому місці державний Ощадбанк — 151,7 млрд гривень.

Ощадбанк продовжив пільгові тарифи на еквайринг до кінця року. Так, з 1 грудня і до кінця поточного року для клієнтів Ощадбанку залишається діючою комісія на рівні 1,3% за приймання платежів.

На третьому місці — банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 52,5 млрд гривень.

Далі йде приватний Універсал Банк — 44,1 млрд гривень.

На п’ятому місці банк іноземних банківських груп Альфа-Банк — 42,4 млрд гривень.

Раніше у банках розповіли , чи користується популярністю вклад валюта під депозит. Так, щомісяця банки купують на міжбанку під виплати за депозитом із конвертацією 200 млн доларів. За класичними депозитами у доларах та євро доходу немає — ставки у великих банках на рівні 0,1% річних.

Такий самий дохід буде у разі розміщення гривні на депозит з конвертацією — після закінчення терміну клієнт може забрати долари чи євро. Максимальна сума такого вкладу із купівлею валюти під депозит — 100 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

8 грудня правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також підвищити вимоги до обов’язкових резервів банків. Це сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році.

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