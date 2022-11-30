ПриватБанк збільшує ставки на депозити — Finance.ua
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ПриватБанк збільшує ставки на депозити

Кредит&Депозит
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ПриватБанк збільшує ставки на депозити
ПриватБанк збільшує ставки на депозити
Депозитні вклади у гривні в ПриватБанку стають більш доходними. З 1 грудня банк підвищив ставки за всіма основними видами депозитних вкладів — вони діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.
Про це повідомив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.
«Стоїмо на захисті фінансового фронту та тримаємо фінансову безпеку для наших вкладників, особливо в умовах зміни ситуації на грошовому ринку, — відзначає Дмитро Мусієнко. — Новий рівень ставок за депозитами дозволить нашим клієнтам отримувати більший дохід та додатковий захист заощаджень від інфляції.»
Розмір ставок:
  • вклади у ПриватБанку на срок від 10 до 12 місяців приноситимуть 9% річних доходу;
  • на строк від 6 місяців — 8% річних;
  • «короткі» трьохмісячні депозити — 7% річних;
  • найбільш вігідні умови ПриватБанк пропонує вкладникам, які розмістять кошти на вклади терміном 18 та 24 місяців — для них ставка доходу складе 14% річних.
Також найвищу процентну ставку 14% річних встановлено по вкладах «Слава Героям» для військовослужбовців, що отримують через ПриватБанк цільові виплати від держави.

Довідка Finance.ua:

  • станом на 1 листопада 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 970,3 млрд грн, що на 10,1 млрд грн більше, ніж було станом на 1 жовтня цього року;
  • найбільше вкладів українці тримають у державному ПриватБанку — 301,3 млрд гривень;
  • Національний банк у співпраці з банками з 21 жовтня запровадив новий інструмент, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ — зберегти міжнародні резерви.
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За матеріалами:
Finance.ua
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