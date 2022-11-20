Рейтинг банків: де українці зберігають найбільше заощаджень — Finance.ua

Рейтинг банків: де українці зберігають найбільше заощаджень Сьогодні 17:01 — Кредит&Депозит

Рейтинг банків: де українці зберігають найбільше заощаджень

Станом на 1 жовтня 2022 року в 67 банках перебувало 861,2 млрд гривень коштів фізичних осіб. Найбільше вкладів у державному ПриватБанк у — 301,3 млрд гривень.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк — 151,0 млрд гривень.

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Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 51,5 млрд гривень, Альфа-Банк — 44,7 млрд гривень.

На п’ятому місці приватний Універсал Банк — 42,4 млрд гривень.

Таблиця: РБК-Україна

Довідка Finance.ua:

як показує огляд порталу «Мінфін», невеликі банки майже не змінювали рівень депозитних ставок. Але за останні два тижні чимало банків переглянули свою депозитну політику: відразу 5 банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн знизили дохідність вкладів в усіх валютах, інші 5 — підвищили;

середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених у жовтні, зросла на 0,1 п.п в порівнянні з вереснем — до 9,2% річних.

Національний банк у співпраці з банками з 21 жовтня запровадив новий інструмент, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ — зберегти міжнародні резерви.



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