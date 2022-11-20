Рейтинг банків: де українці зберігають найбільше заощаджень — Finance.ua

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Рейтинг банків: де українці зберігають найбільше заощаджень

Кредит&Депозит
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Рейтинг банків: де українці зберігають найбільше заощаджень
Рейтинг банків: де українці зберігають найбільше заощаджень
Станом на 1 жовтня 2022 року в 67 банках перебувало 861,2 млрд гривень коштів фізичних осіб. Найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 301,3 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку України.
За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк — 151,0 млрд гривень.

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Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк — 51,5 млрд гривень, Альфа-Банк — 44,7 млрд гривень.
На п’ятому місці приватний Універсал Банк — 42,4 млрд гривень.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна

Довідка Finance.ua:

  • як показує огляд порталу «Мінфін», невеликі банки майже не змінювали рівень депозитних ставок. Але за останні два тижні чимало банків переглянули свою депозитну політику: відразу 5 банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн знизили дохідність вкладів в усіх валютах, інші 5 — підвищили;
  • середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених у жовтні, зросла на 0,1 п.п в порівнянні з вереснем — до 9,2% річних.
  • Національний банк у співпраці з банками з 21 жовтня запровадив новий інструмент, який дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ — зберегти міжнародні резерви.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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