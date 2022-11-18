Невеликі банки обережно підвищують депозитні ставки — Finance.ua
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Невеликі банки обережно підвищують депозитні ставки

Кредит&Депозит
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Невеликі банки майже не змінювали рівень депозитних ставок. Але за останні два тижні чимало банків переглянули свою депозитну політику: відразу 5 банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн знизили дохідність вкладів в усіх валютах, інші 5 — підвищили.
Які заробітки тепер пропонують вони своїм приватним клієнтам, — у свіжому огляді «Мінфіну».
Нацбанк оновив статистику щодо депозитів. Зокрема, за даними регулятора, гривневий портфель населення збільшився на 1 млрд грн (приблизно 0,2%). Із початку війни гривневі вклади українців збільшились на 121,3 млрд грн (28,4%).
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За жовтень обсяг депозитів населення у платоспроможних банках в іноземній валюті зріс на 2,7% — до $8,1 млрд. Відсоткові ставки за новими гривневими депозитами у жовтні в середньому становили для населення 9,2% річних (+0,1% за місяць), у валюті — 0,7% (-0,1% за місяць).

Хто з банків збільшував ставки

  • «Кліринговий дім» збільшив ставки на вклади на 6 міс. — на 0,5 в.п. — до 14,5% річних, на 9 міс. — на 5,25 в.п — до 15% річних, та 12 міс. — на 4 в.п. — до 14,13% річних.
  • Банк Агропросперіс збільшив ставки на всі гривневі вклади на 1 в.п. Найбільше заробити тут можна на вкладах на 12 міс. (18,75% річних). Відсотки на 6 та 9 міс. сягнули 17,75% та 18,25% річних відповідно. Збільшились також відсотки на короткострокові депозити на 3 міс. — до 16,75% річних.
  • На два види вкладів у гривні підвищив ставки банк Український капітал. Відсотки за вкладами на 9 міс. зросли на 1 в.п. — до 14% річних, а на 12 міс. — на 0,8 в.п. — до 14,5% річних.
  • РВС Банк збільшив у гривні відсотки на вклади на 12 міс. на 0,9 в.п. — до 14,6% річних. Банк також підвищив ставки на доларові та єврові вклади на пів року на 0,15 в.п. — до 0,75% річних.
  • Форвард Банк збільшив дохідність вкладів у доларі та євро на 9 міс. на 3,1 в.п. — до 4,55% річних.
На які строкові вклади банки готові збільшувати ставки
За словами керівника департаменту роздрібного бізнесу Індустріалбанку Костянтина Варніна, банк вже підвищив ставки як на короткострокові (терміном на 1 місяць), так і на довгострокові (12 та 18 місяців) вклади. За його словами, банк зробив це, зокрема, для покращення структури депозитного портфелю за рахунок підвищення інтересу до довгострокових вкладів.
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Голова правління Юнекс Банку Олексій Карчажкін говорить, що банки зараз більше зацікавлені в залученні коротких вкладів на 3−6 місяців. Тому, саме за цими видами депозитів готові давати найбільшу дохідність.
«Клієнти продовжували нарощувати залишки на поточних рахунках, навіть попри близькі до нуля ставки, й не готові були інвестувати ліквідність у депозити 9−12 та більше місяців, хоча ставки за ними навіть навесні були на порядок вищими за відсотки по залишках», — розповідає Карчажкін. Саме тому, зараз банки почали підвищувати і відсотки за залишками на рахунках.
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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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