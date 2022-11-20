Як змінюються ставки за кредитами та депозитами — НБУ — Finance.ua

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Як змінюються ставки за кредитами та депозитами — НБУ

Кредит&Депозит
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Як змінюються ставки за кредитами та депозитами — НБУ
Як змінюються ставки за кредитами та депозитами — НБУ
Ставки за гривневими депозитами та цінними паперами зростають.
Про це повідомляє Національний банк України.
Як зазначається, все більше банків підвищують дохідність депозитів до рівня 15-20% річних, у тому числі і за вкладами на короткі строки (3-6 місяців).
До максимального рівня з початку війни зросли ставки за військовими облігаціями уряду (ОВДП) — 19% за інвестицію на півтора року.
«Це є логічним наслідком високої інфляції та реакцією на червневе підвищення облікової ставки НБУ до 25%. Підвищення гривневих ставок необхідне для захисту заощаджень та збереження довіри до гривні. Зважаючи на високий рівень інфляції та поточний рівень облікової ставки, НБУ і надалі очікує підвищення гривневих ставок», — сказано в повідомленні.

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Ставки за кредитами для бізнесу і населення також зростають. Це зумовлюється не тільки інфляцією, але й високими ризиками, які беруть на себе банки в умовах війни.
«Очікується, що інфляція у 2023 році почне сповільнюватися, а вже у 2024 році НБУ зможе розпочати зниження облікової ставки. Це сприятиме здешевленню кредитів і швидшому відновленню економіки після війни», — прогнозують в Нацбанку.
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За матеріалами:
Finance.ua
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