Що робити, якщо закінчився термін дії банківської картки — Finance.ua
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Що робити, якщо закінчився термін дії банківської картки

Кредит&Депозит
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Більшість банків після початку повномасштабних військових дій продовжили термін дії своїх карток на 6-8 місяців, чудово розуміючи, що у клієнтів (особливо із захоплених ворогами міст та сіл) не буде можливості замінити їх новими.
Тому, навіть якщо закінчився термін дії, вказаний на картці, вона може ще діяти в Україні.
Єдине, чого не можна буде зробити з такою карткою — здійснити платіж в Інтернеті. Міжнародні платіжні системи можуть не пропустити таку «подовжену» картку.
Втім, і в цій ситуації вихід є. Можна замість пластикової картки, що закінчилася, згенерувати віртуальну електронну картку і перенести на неї залишок власних коштів.
Ця картка матиме нормальний термін дії, і її можна буде повноцінно використовувати як для розрахунків, так і для інтернет-платежів. А якщо банкомати обладнані NFC-датчиками, то і зняти готівку за допомогою такої картки вдасться.
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За матеріалами:
Finance.ua
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