Ощадбанк продовжив пільгові тарифи на еквайринг до кінця року — Finance.ua

Ощадбанк продовжив пільгові тарифи на еквайринг до кінця року Сьогодні 15:28 — Фінтех і Картки

Ощадбанк продовжив пільгові тарифи на еквайринг до кінця року

Ощадбанк продовжить обслуговування торговельних підприємств за чинними пільговими умовами.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«Попри підвищення міжнародними платіжними системами ставки інтерчейндж з 1 грудня 2022 року, Ощадбанк продовжує обслуговування торговельних підприємств на діючих пільгових умовах», — сказано в повідомленні.

Так, з 1 грудня і до кінця поточного року для клієнтів Ощадбанку залишається діючою комісія на рівні 1,3% за приймання платежів.

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«Як один з ключових гравців ринку еквайрингу ми намагаємось всіляко підтримувати бізнес, який попри війну, безліч пов’язаних з цим труднощів, працює для підтримки української економіки і кожного українця. Ще на початку війни, щоб бізнес міг адаптуватись до нових реалій, Ощад скасував комісію за еквайринг на перші кілька місяців. Наразі залишаємо діючий пільговий тариф без змін. Це дає банку можливість продовжувати розвиток бізнесу та забезпечувати стабільний рівень послуг безготівкових платежів», — зазначив Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

Нагадаємо, міжнародні платіжні системи підвищують ставки інтерчейндж з 1 грудня 2022 року. Однак ПриватБанк також залишає діючі пільгові тарифи на прийом безготівкової оплати картками для торговельних підприємств.

Довідка Finance.ua:

інтерчейндж — комісійна винагорода за кожну операцію з використанням платіжної картки, здійснену прямо або опосередковано (через третю особу) між банком-еквайром та банком — емітентом такої картки. Інтерчейндж є складовою комісії за послуги еквайрингу. Комісія за послуги еквайрингу сплачується банку-еквайру за кожну операцію, здійснену на його обладнанні при оплаті товарів і послуг за допомогою платіжних карток.

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